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Vodafone’dan ücretsiz sesli kitap hizmeti

Vodafone, sesli kitap servislerinden Storytel ile işbirliğine gitti. Müşteriler bu işbirliği ile 500'den fazla Türkçe sesli kitaba, yaklaşık 45 bin İngilizce sesli kitap ve e-kitaba Storytel uygulamasından erişebilecek.

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:41
Vodafone’dan ücretsiz sesli kitap hizmeti

Vodafone, kitapsever müşterilerine dijital çağın yaşam tarzına uygun bir deneyim sunmak üzere dünyanın önde gelen sesli kitap servislerinden Storytel ile işbirliğine gitti. Bu kapsamda, Storytel’de ilk kez üyelik açan Vodafone müşterileri için ücretsiz deneme süresi 30 gün olacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Bugün artık, yemek yaparken, seyahat ederken ya da spor yaparken bile sesli kitap dinleyerek zamanı daha kaliteli hale getirmek mümkün. Müşterilerimiz, 500’den fazla Türkçe sesli kitaba, yaklaşık 45 bin İngilizce sesli kitap ve e-kitaba Storytel uygulamasından erişebilecek” açıklamasında bulundu.

Storytel Türkiye Ülke Müdürü Berk İmamoğlu ise “Bu işbirliğinin ardından Vodafone üyeleri artık kendi kütüphanelerini ceplerinde taşıyacaklar. Storytel, hem Türkçe hem de İngilizce binlerce sesli kitabı ile Vodafone üyelerine mobilite ve multitasking sunacak” dedi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 09:41
  1. Vodafone
  2. dijital çağ
  3. Storytel
  4. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy
  5. Storytel Türkiye Ülke Müdürü Berk İmamoğlu

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