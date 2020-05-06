Vodafone’dan ramazan paketi

Vodafone’a yeni gelen müşterilerin de yararlanabileceği kampanya kapsamında sunulan teklif, mevcut tarifenin üzerine 30 günlük ek paket olarak satın alınacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Ramazan paketimiz ile müşterilerimiz içinde bulunduğumuz salgın döneminde sevdikleriyle yan yana olamasalar da birlikte kalabilecekler. Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz” dedi. Vodafone’un “Ramazan Paketi”nden yararlanmak için Vodafone Yanımda mobil uygulaması ya da vodafone.com.tr adresi kullanılabilir.