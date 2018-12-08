Vodafone’dan ‘müziğe’ 100 milyon lira yatırım

Vodafone’un gençlik markası FreeZone çatısı altında hayata geçirilen ve bir yılını dolduran Vodafone FreeZone Stüdyo’nun ilk yılı değerlendirilerek gelecek hedefleri açıklandı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, her alanda Türkiye’yi dijitalleştirme amacıyla çalıştıklarını ifade ederek,müziğin de dijitalleşmesi çerçevesinde FreeZone Stüdyo’da, müziğe ilgi duyan gençlerin önünü açmak ve onlara destek olmak için çalıştıklarını söyledi. Aksoy, “Dijitalleşmenin amacı, fırsatları demokratize etmek. 2010 yılından beri müzik alanına yatırım yapıyoruz. Vodafone FreeZone çatısı altında müziğe 8 yılda 100 milyon lira yatırım yaptık. 2019 yılında 10 milyon lira daha yatırım yapacağız. 2022 sonuna kadar ise müziğin dijitalleştirilmesine 100 milyon lira daha yatırım yapmayı hedefliyoruz” dedi.