Vodafone’dan ilk 3 ay cayma bedelsiz ev interneti

Vodafone, evde ailesiyle birlikte maksimum internet keyfi yaşamak isteyen müşterileri için yeni bir kampanya geliştirdi. Bireylerin ve hanelerin dijitalleşmesine önem verdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Bu kampanyamızla, 24 ay taahhütle ‘Vodafone Evde İnternet’ alan müşterilerimiz ilk 3 ay içinde taahhütlerini iptal etmeleri durumunda cayma bedeli ödemiyor. ‘Vodafone Evde İnternet’ ürünümüze duyduğumuz güvenle, müşterilerimize evde internet keyfini aileleriyle birlikte herhangi bir memnuniyetsizlik endişesi olmadan yaşama ayrıcalığı sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.