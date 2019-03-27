Vodafone’dan Gaziantepli KOBİ’lere dijital yol haritası

Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve TOBB’un himayesiyle düzenlenen ‘Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın bu yılki üçüncü durağı Gaziantep oldu. Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda, “KOBİ’ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat” temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin 67’ncisinde, işletmelerin Dijital Skor’larını artırmalarının yolları, tasarruf sağlayabilecekleri teknolojiler ve verimlilik konuları ele alındı.

Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal, “Gaziantep’te faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlere göre, şehrin Dijital Skoru’nu 71 olarak belirledik. Bu buluşmalarda dijital skorunu hesaplatan firmalara, çıkan sonuçlarına göre ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor, daha fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel verimliliklerini artırabilmeleri noktasında yol gösterici anlık raporlar iletiyoruz” dedi.