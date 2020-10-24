  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Vodafone’dan 6 ay boyunca hediye internet
Aktüel

Vodafone’dan 6 ay boyunca hediye internet

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Bireysel müşterilerimize her hafta internet ve sürpriz hediyeler kazanma fırsatı sunduğumuz Hediye Çarkı üzerinden yepyeni bir kampanya başlattık. Bu kapsamda, numara taşıma ya da yeni hat tesisi ile bireysel faturalı tarifelerine gelen müşterilerimize 6 ay boyunca Hediye Çarkı’ndan garanti GB hediye ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:16:11 -
Vodafone’dan 6 ay boyunca hediye internet

İSTANBUL (AA) - Vodafone, kişiye özel sadakat platformu Hediye Çarkı ile kazandırmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, müşterilerine dijital dünyada kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Vodafone, numara taşıma ya da yeni hat tesisi ile bireysel faturalı tarifelerine gelen müşterilerine 6 ay boyunca Hediye Çarkı’ndan garanti GB hediye ediyor.

Buna göre, Uyumlu ve Red tarifelerine gelenler aylık toplam minimum 5 GB, Redli ve Uyumlu Genç tarifelerine gelen gençler ise toplamda aylık minimum 10 GB kazanıyor.

Vodafone’un 8 Kasım’a kadar geçerli olacak yeni kampanyasında minimum garanti GB’ları kazanmak için Hediye Çarkı’nın ayda en az 4 kez çevrilmesi gerekiyor.


- “Herkes için daha iyi bir dijital deneyim hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz”


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

“Vodafone Türkiye olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bireysel müşterilerimize her hafta internet ve sürpriz hediyeler kazanma fırsatı sunduğumuz Hediye Çarkı üzerinden yepyeni bir kampanya başlattık. Bu kapsamda, numara taşıma ya da yeni hat tesisi ile bireysel faturalı tarifelerine gelen müşterilerimize 6 ay boyunca Hediye Çarkı’ndan garanti GB hediye ediyoruz. Uyumlu ve Red tarifelerine gelen müşterilerimiz aylık toplam minimum 5 GB, Redli ve Uyumlu Genç tarifelerine gelen gençlerimiz ise aylık toplam minimum 10 GB kazanıyor. Platformumuzda çark çevirme hakkı haftalık olarak yenileniyor. Vodafone olarak, herkes için daha iyi bir dijital deneyim hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.”

Vodafone’un kişiye özel sadakat platformu Hediye Çarkı’na Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden erişiliyor. Müşterilere tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkânı veren Vodafone Yanımda, fatura ödeme, fatura detaylarını öğrenme, TL yükleme,TL bakiyesini öğrenme, kalan kullanımları, kullanılan tarife ve paketleri, geçilebilecek tarifeleri görüntüleme, yurt dışı kullanıma açma, 4.5G açma, İnternet/Konuşma/Mesaj bilgilerine ulaşma, yurt dışını arama, yurt dışında konuşma, yurt dışında kullanım gibi işlemler için kullanılabiliyor.

Aylık aktif müşteri sayısı 13 milyona, aylık ziyaret trafiği ise 300 milyona ulaşan Vodafone Yanımda uygulaması Apple Store ve Google Play uygulama mağazalarından ya da vodafone.com.tr adresinden QR kod ile indirilebiliyor. Uygulama ücretsiz kullanılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küstah çıkış! Türkiye'yi kınadılar
Dünya

Küstah çıkış! Türkiye'yi kınadılar

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da teyit ettiği üzere Türkiye'nin 16 Ek..
Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki
Siyaset

Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman polisinin Berlin'deki camiye yaptığı baskına sert tepki gösterdi.

Bekçinin üzerine tüfekle yürüyünce silahlar patladı!
Gündem

Bekçinin üzerine tüfekle yürüyünce silahlar patladı!

Denizli’de, yol kavgası yüzünden silahlar çekildi. Tüfekle üzerine yürüyen üç kişiyi durdurmak isteyen bekçi, bir kişiyi kolundan vurarak ya..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay