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Gündem Vodafone'a LGBT tepkisi! Yüz binlerce abone kaybettikleri iddia ediliyor
Gündem

Vodafone'a LGBT tepkisi! Yüz binlerce abone kaybettikleri iddia ediliyor

Vodafone'un eşcinsel sapkınlığın yoğun bir şekilde tartışıldığı günlerde LGBT'lilere verdiği destek kamuoyunda tepki ile karşılandı. İddiaya göre yüzbinlerce kullanıcı, Vodafone aboneliğini iptal ettirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 22:41:00 - 2022-10-08 23:06:17
Vodafone'a LGBT tepkisi! Yüz binlerce abone kaybettikleri iddia ediliyor

 Yeniakit.com.tr 

Vodafone iletişim şirketinin LGBT desteği tepkilere sebep oldu.

Yüzbinlerce vatandaşın, Vodafone'un eşcinsel sapkınlara destek verdiği tanıtımından sonra, aboneliğini iptal ettirdiği iddia ediliyor.

İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda düzenlenen Büyük Aile Yürüyüşü'nden ardından Vodafone tarafından atılan adım, "LGBT lobisine hizmet ediyorlar." şeklinde yorumlandı.

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