0553 313 94 23

Vodafone Türkiye'nin Dijital Operasyon Merkezi'ne Yeşil Ofis Diploması

Vodafone'un Küçükyalı'daki Dijital Operasyon Merkezi binası, WWF-Türkiye Yeşil Ofis kriterlerine uyum sağlayarak Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı

27 Mart 2019 Çarşamba 12:04
Vodafone Türkiye'nin Dijital Operasyon Merkezi'ne Yeşil Ofis Diploması

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un İstanbul Küçükyalı'da hizmet veren ve teknoloji ekiplerini tek çatı altında toplayan Dijital Operasyon Merkezi, WWF-Türkiye Yeşil Ofis kriterlerine uyum sağlayarak Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk "Yeşil Ofis"lerinden biri olan Vodafone, sürdürülebilir bir dünya için çevre üzerindeki etkisini azaltmaya devam ediyor.

Vodafone’un İstanbul Maslak’taki Genel Merkez binasından sonra Küçükyalı’daki Dijital Operasyon Merkezi binası da WWF-Türkiye Yeşil Ofis kriterlerine uyum sağlayarak Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı.

Vodafone Türkiye’nin müşteri hizmetleri uygulamalarını ve teknolojilerini aboneleriyle buluşturan Dijital Operasyon Merkezi, aynı zamanda Türkiye’nin ilk LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) platin sertifikalı binası özelliği taşıyor.


- "Plastiksiz ofis" dönemi başladı


Vodafone Türkiye'nin Maslak Genel Merkez ve Küçükyalı Dijital Operasyon Merkezi binalarında hayata geçirilen "plastiksiz ofis" uygulamasıyla yılda ortalama tek kullanımlık 2,5 milyon plastik bardak ve 1,3 milyon çeşitli plastik ürün kullanımına son verildi.

Her iki binada da plastik bardak yerine kağıt bardak, plastik şişe yerine cam şişe, naylon poşet yerine doğa dostu ambalaj kullanılıyor. Şirket yemekhanesinde porselen, cam gibi doğa dostu ve geri dönüşümlü ürünler tercih ediliyor.

Şirket bünyesinde yer alan kafede geri dönüşümlü bardaklarda kahve satışı yapılıyor. Markette ise cam şişede su satışı yapılırken, naylon poşet yerine doğa dostu ambalajlar kullanılıyor.

Vodafone Türkiye, işe alım sürecinde de kağıtsız değerlendirme dönemini başlattı. İşe başlama süreçlerinde kağıtsız oryantasyon süreçleri organize ediliyor. Çalışanlar, dijital kartvizit uygulaması ile basılı kartvizit yerine elektronik kartvizit kullanıyor.

Toplam 16 bin 500 metrekare alana sahip olan Vodafone Türkiye Dijital Operasyon Merkezi, 2015 yılında Türkiye'de Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) Sertifikası'nın en üst seviyesi olan platin sertifika kriterlerine uygun olarak tasarlanan ve inşa edilen ilk bina oldu.

LEED tarafından tavsiye edilen ve yurt dışında yaygın olarak kullanılan standartlara göre akıllı bina tasarımı yapılan merkezde, enerji ve su kullanımını azaltan, verimli kaynak kullanımı sağlayan ve hava kalitesini artıran yeşil bina stratejileri uygulanıyor.

Fotoselli batarya, susuz pisuvar, verimli rezervuar, sulama istemeyen peyzaj tasarımı sayesinde yılda yüzde 45 su tasarrufu sağlanırken, tasarruflu armatürler, LED lambalar sayesinde de aydınlatma enerjisinden yüzde 35 tasarruf elde ediliyor. Böylece yılda 3 bin hanenin elektrik ve su kullanım miktarı kadar tasarruf yapılıyor.


- "Sürdürülebilir toplumsal kalkınmaya katkı sağlama hedefiyle çalışıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, sürdürülebilir toplumsal kalkınmaya katkı sağlama hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, sürdürülebilirlik konusunda atılacak en temel adımın farkındalık yaratmak ve bilinç oluşturmaktan geçtiğine inanıyoruz. Çevresel ayak izimizi küçültmek amacıyla kapsamlı bir çevre yönetim sistemi uyguluyor, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik proje ve programları hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, İstanbul Küçükyalı’daki Dijital Operasyon Merkezi'mizin de Yeşil Ofis olması için çalışmalara başladık. Enerji, su, kağıt ve plastik tüketimi, geri dönüşüm gibi sürdürülebilirlik bakış açısının şirket kültürüne kazandırılması için düzenli iletişim ve faaliyetler gerçekleştirdik. 12 ay süren Yeşil Ofis Programı hazırlıklarının ardından WWF-Türkiye tarafından yapılan denetimler sonucu Dijital Operasyon Merkezi'miz Yeşil Ofis statüsü kazandı. Vodafone Türkiye olarak başlattığımız #YeşiliSevenKırmızı hareketi ile operasyonlarımızı doğaya ve insana saygılı yürütmeye devam edeceğiz."

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli de "Özellikle ofislerimizde basit alışkanlık değişikliklerinin ve ofis içi birtakım düzenlemelerin doğamıza büyük etkisi var. Vodafone'un ofislerinde tek kullanımlık plastikleri kaldırarak yılda 3 milyondan fazla plastik atık oluşumunun önüne geçmesi buna çok güzel bir örnek. Su kullanımından enerjiye, kağıttan plastiğe birçok alanda ofislerimizde alınacak önlemlerle gelişim fırsatları var. Ayrıca, bu önlemler ofislere tasarruf olarak da dönüyor. Bugün 80 ofise ulaşan Yeşil Ofis programımız büyümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

WWF-Türkiye’nin insanlığın doğal kaynaklar üzerindeki baskısını ve ekolojik ayak izini azaltmak için oluşturduğu stratejik yaklaşımının bir parçası olan Yeşil Ofis Programı, karbon emisyonu başta olmak üzere enerji tasarrufu, yenilenebilir kaynaklar, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve yaşam tarzının değiştirilmesi konusunda ofis çalışanlarında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Yeşil Ofis Programı, ofis çalışanlarını çevre dostu tercihler yapmaları konusunda yüreklendirip daha fazla tasarruf yapılması konusunda yönlendiriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:04
  1. Vodafone

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Yardımcısı Erdil, Ekeşkirt’te incelemelerde bulundu
    1. Bakan Yardımcısı Erdil, Ekeşkirt’te..
    2. Tayland’da 7 partiden cuntaya karşı..
    3. Jetski ile kaçma girişimi kısa sürdü
    4. İstanbul'da milyonluk zehir..
    5. Türkiye mobil internet hızında dünyada..
    6. Orman Haftası kutlamaları 20 okulda..
    7. Gramla satılan Isparta’nın gülyağı,..
    8. AİÇÜ’de “Gençliğin Kişilik İnşası”..
    9. 2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne..
    10. Alev topuna dönen adam hayatını..
    11. Quick Sigorta, İTO toplantısında
    12. Öğrenciler ilk kez sinema ile buluştu
    13. Erol Bulut: “Lig asıl şimdi başladı”
    14. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir öneri
    15. Ahmet Ağaoğlu, Usta ve..
    16. Yalova’da yeni köprülerin yüzde 30’u..
    17. Kütahya AK Parti seçime hazır
    18. Burun sorunları doğuştan gelebilir
    19. Müslüman zulme ve zalime rıza gösteremez
    20. İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım..
    21. Nevşehir’de 4 ayrı suçtan aranan şahıs..
    22. Özel gereksinimli çocuklardan..
    23. İsrail askerlerinin yaraladığı..
    24. Uşak'ta 268 bin 275 seçmen 965..
    25. Masa Tenisi Gençler Türkiye..
    26. "Kuyumculukta işçilik gerektiren..
    27. Din Görevlileri Toplantısı..
    28. İl Müdürü Yoldaş çobanların..
    29. Seçime günler kala flaş karar! Topluca..
    30. Gaziantep'te yanıcı maddeyle..
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu