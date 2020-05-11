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Aktüel

Vodafone Türkiye’de üst düzey atama

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:17:03 -
Vodafone Türkiye’de üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Tulu Karagöz, Vodafone Türkiye Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığına atandı.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Vodafone Türkiye Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna 4 Mayıs itibarıyla Tulu Karagöz getirildi. Karagöz, Vodafone Türkiye’nin finans alanındaki tüm fonksiyon ve operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.


- Tulu Karagöz kimdir?

Tulu Karagöz, Vodafone bünyesine katılmadan önce Coca-Cola İçecek Türkiye Finans Direktörü olarak görev yapıyordu. Bu görevi sırasında şirketin tüm Türkiye finans operasyonlarından, iş planlama ve bütçeleme sürecinin koordinasyonundan, tüm finansal performans göstergelerinin izlenmesinden, gelir büyümesi yönetimine ilişkin alınan inisiyatiflerin koordinasyonundan ve izlenmesinden sorumlu oldu. Ayrıca, şirket genelinde Paylaşılan Hizmetler Projesi’nde liderlik rolünü üstlendi. İş hayatına Ernst&Young’da başlayan Karagöz, daha sonra sırasıyla Gillette, P&G ve Shaya firmalarında çalıştı; çeşitli kurumlarda direktörlük görevleri üstlendi. Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu Karagöz, evli ve bir çocuk annesi.

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