Vodafone Türkiye’de Engin Aksoy dönemi

Şirketten yapılan açıklamaya göre Alex Froment Curtil Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Stratejiden sorumlu İcra Kurulu üyesi görevine getirildi. Aksoy görevi Curtil’den 1 Şubat 2021 itibarıyla devralacak. Aksoy, atama kararının ardından “2008 yılından bu yana bir parçası olduğum Vodafone Türkiye’nin kalbimde özel bir yeri var. Bu ekibi yönetecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Vodafone Türkiye olarak, servislerimiz aracılığıyla herkesi bağlantıda tutarak, müşterilerimizin ve toplumumuzun yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.