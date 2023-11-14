Vodafone Türkiye 2023-2024 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye, 2023-2024 mali yılına ait ilk yarıyıl (Nisan-Eylül 2023) sonuçlarını açıkladı.

Şirketin servis gelirleri 20,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK 8 milyar TL'ye çıktı.

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25,4 milyona ulaşırken, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 29,3 milyon oldu. Şirket, faturalı abone sayısını ise 19,1 milyona yükseltti.

Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmaya devam eden Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

Tüm kanallarda dijitalleşme odağıyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone'un, Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17 milyonu aşarken, şirketin dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 415 milyona ulaştı.

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Mali yılın ilk 6 ayında, Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artışla 2 bin 403 petabytea yükseldi.

Dijital servislerde büyüme

Vodafone Türkiye, bu dönemde dijital servis şirketi olma yolunda da önemli gelişme kaydetti.

Şirketin Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği Her Şey Yanımda online alışveriş platformunun ziyaret edilme sayısı 50 milyona yaklaştı. Vodafone'un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 4,8 milyona ulaştı.

Şirketin 1000'e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9,7 milyona, aylık sohbet sayısı ise 43 milyona yükseldi.

"Dijitalleşme Türkiye ekonomisini dönüştürecek bir unsur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone olarak, dijitalleşmenin Türkiye ekonomisini dönüştürecek, kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecine ivme katacak bir unsur olduğuna inandığını belirtti.

Aksoy, "Cumhuriyetimizin 100. yılında da bir yandan Türkiye'nin dijitalleşmesi için çalışırken, bir yandan da bu alanda gelişim fırsatlarını inceleyen, kamu politikası için önemli veriler sağlayan analizlerin üretilmesine liderlik ediyoruz. Bu anlayışla hazırladığımız 'Dijital Türkiye 2030' raporunda, ülkemizin dijital dönüşüm sürecinin en önemli unsurları olan toplum, şirketler, devlet ve altyapıyı mercek altına aldık. Bu dört alanda Türkiye'nin dijital dönüşümdeki durumunu, potansiyel gelişim alanlarını ve olası ekonomik etkileri, gelişmiş ülkelerle karşılaştırmalı bir perspektifle değerlendirdik. Vodafone olarak, müşterilerimizin, ekosistemimizin ve ülkemizin dijital geleceğine fayda sağlayacak politikaların geliştirilmesine katkı vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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