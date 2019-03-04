Vodafone tüm dünyada aile içi şiddete karşı harekete geçti

İSTANBUL (AA) - Vodafone, Türkiye dahil faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde aile içi şiddete karşı çalışanlarına destek olmak amacıyla önemli bir adım attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, cinsiyet eşitliğini, toplumsal ve ekonomik gelişimin temel şartlarından biri kabul eden Vodafone, aile içi şiddet konusuna yaklaşımını ve bu konuda çalışanlarına sağlayacağı destekleri içeren Aile İçi Şiddet Prosedürü'nü yayınladı.

Prosedür, aile içi şiddetten doğrudan veya dolaylı etkilenen çalışanlar için sağlanan hakların yanı sıra şiddete uğramaları halinde çalışanın başvuracağı şirket dışı kanalları belirtirken, şiddet türleri ve tanımları hakkında da detaylı bilgiler içeriyor.

Buna göre Vodafone Türkiye, şiddete maruz kalan çalışanlarına 10 güne kadar ek izin ve finansal destek verecek. Çalışma arkadaşına aile içi şiddet uygulandığını öğrenen bir çalışan ise talep etmesi halinde şiddet mağduru arkadaşına destek olabilmek için 2 güne kadar izin alabilecek.

Ayrıca çalışan, uzman psikologların 7/24 hizmet vereceği Aile İçi Şiddet Destek Hattı aracılığıyla psikolojik ve hukuki destek alabilecek.



Vodafone Türkiye, şiddete maruz kalan çalışanın talep etmesi halinde, çalışanın güvenliğini teminen gerekli aksiyonları da alacak. Buna göre, mümkün olan hallerde, mağdurun çalışma saatleri ve/veya lokasyonu, iş telefonu numarası ve/veya e-posta adresi, varsa şirket aracı ve/veya plakası değiştirilecek.

Mağdura, şirket santrali aracılığıyla ulaşılması engellenecek ve özel aracına şirket otoparkında yer ayrılacak.



Vodafone Grup Vakfı, aile içi şiddet sorununun boyutlarını ve iş yaşamına etkilerini ortaya koymak amacıyla Ocak 2019'da bir araştırma gerçekleştirdi. Vodafone’un faaliyet gösterdiği 9 ülkede (Türkiye, İngiltere, Almanya, İrlanda, Güney Afrika, Kenya, Hindistan, İtalya, İspanya) yürütülen araştırmaya Türkiye’den 515 kişi olmak üzere toplamda 4.715 kişi katıldı.







- "Aile içi şiddet dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli sorun"









Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, aile içi şiddetin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir sorun teşkil ettiğini belirtti. Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bireyin en temel haklarının ihlali anlamına gelen ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki önemli engellerden biri olan aile içi şiddet, çalışanların sadece sağlığını, refahını ve güvenliğini değil, iş yerindeki performansını, verimliliğini ve başarısını da olumsuz etkiliyor. Tüm dünyada şiddete uğramış çalışanların üçte ikisi yüzde 67 aile içi şiddet nedeniyle kariyerinde ilerleme sağlayamadığını söylüyor. Aile içi şiddetle mücadelede şirketlerin de alabileceği önlemler olduğunu düşünüyoruz.

Vodafone olarak, çalışanlarımızın şirket içinde ve dışında güvende olmasına ve desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Vodafone Grubu, aile içi şiddetin belirtilerinin tanınması, çalışana destek olunması ve çalışanın konuyla ilgili doğru adreslere yönlendirilmesini kapsayan bir prosedür geliştirdi. Prosedür kapsamında, şiddete karşı destek talep etmeleri halinde çalışanlarımıza gerekli danışmanlık, yönlendirme ve destek hizmetlerini sunuyoruz. Dünyada faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde Aile İçi Şiddet Prosedürü yayınlayan ilk şirket olmanın gururunu yaşıyoruz."







