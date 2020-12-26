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Aktüel Vodafone Red'li olmak isteyenlere özel "Süpermarket Yanımda"da 50 TL hediye
Aktüel

Vodafone Red'li olmak isteyenlere özel "Süpermarket Yanımda"da 50 TL hediye

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:49:18 -
Vodafone Red'li olmak isteyenlere özel "Süpermarket Yanımda"da 50 TL hediye

İSTANBUL (AA) – Vodafone Red, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın sevilen Instagram canlı yayını “Vodafone Red’le Mücbir Sebepler” sponsorluğu kapsamında kazandıran kampanyalar tanıtmaya devam ediyor.

Vodafone açıklamasına göre, Red’li olmak isteyenlere özel yeni bir teklif geliştiren Şirket, "Vodafone Red’le Mücbir Sebepler" için oluşturulan "http://vftr.co/redlemucbirsebepler" linkinden başvuru yapan müşterilere Süpermarket Yanımda’da 50 TL hediye çeki sunuyor. 27 Aralık saat 23:59 itibarıyla 48 saat geçerli olan kampanya sayesinde kullanıcılar hem online market alışverişlerini hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapma, hem de Red dünyasının ayrıcalıklarından yararlanma imkanı buluyor.

Açıklamaya göre, Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden erişilen Süpermarket Yanımda’da 27 kategoride 7 binden fazla ürün istegelsin aracılığıyla sunuluyor.

Market alışverişini kolaylaştıran Süpermarket Yanımda’da seçilen ürünler seçilen tarih ve saat aralığında tüketiciye ulaştırılıyor. Süpermarket Yanımda servisi, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Bodrum’da kullanılabiliyor.

Ayrıca Vodafone TV servisini 12 ay ücretsiz kullanabilen Red’li müşteriler, Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası içinde indirimli antikor testinden ücretsiz araç yıkamaya ve Yemeksepeti’nde indirimli menülere kadar birçok fırsattan yararlanabiliyor. Ayrıca, YouTube, WhatsApp, Instagram gibi popüler uygulamaları sınırsız kullanabiliyor.

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