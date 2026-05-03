1 Temmuz’dan itibaren Sürücüsüz araçlara ceza yağacak
1 Temmuz'dan itibaren Sürücüsüz araçlara ceza yağacak

Sürücüsüz araçlar Kaliforniya şehirlerinde giderek yaygınlaşıyor, ancak otonom araçlar trafik yasalarını ihlal ettiğinde, polis onlara ceza kesemiyordu

Eyaletin Motorlu Araçlar Departmanı (DMV), otonom araçlar (AV) üzerinde yeni düzenlemeler açıkladı; bu düzenlemeler arasında polisin doğrudan aracın üreticisine "AV uyumsuzluğu bildirimi" süreci başlatacak.

1 Temmuz'da trafikte yürürlüğe girecek yeni kurallar, teknolojiye daha derin düzenlemeler getiren 2024 yılında çıkarılan bir yasasının parçası olarak güncellenecek.

Geçen yıl San Francisco'da yaşanan elektrik kesintisi sırasında da dahil olmak üzere araçların trafik kurallarını ihlal ettiğine dair birçok şikayet ve rapor bulunuyor Kaliforniya DMV, yeni kuralları "ülkedeki en kapsamlı AV düzenlemeleri" olarak nitelendiriyor.

Yeni kurallara göre, polis araçları hareket ihlali yaptıklarında üretici şirketlerine ceza kesebilecek. Kurallar ayrıca şirketlerin polis ve diğer acil durum yetkililerinden gelen çağrılara 30 saniye içinde yanıt vermelerini ve araçları aktif acil durum bölgelerine girdiğinde ceza uygulamasını zorunlu kılacak.

DMV Direktörü Steve Gordon "Kaliforniya, AV teknolojisinin geliştirilmesi ve benimsenmesinde ülkenin öncüllüğünü sürdürüyor ve bu güncellenmiş düzenlemeler eyaletin kamu güvenliğine olan bağlılığını daha da gösteriyor," dedi.

Waymo, San Francisco Körfez Bölgesi ve Los Angeles İlçesi'nde tamamen kendi kendine gidişli robot eksenlerin ana operatörlerinden biridir, ancak Tesla da dahil olmak üzere birkaç şirket de bazı Kaliforniya şehirlerinde kullanılıyor

Araçlar trafik yasalarını ihlal ettiğinde, bazı polisler sürücüsüz araçların nasıl ceza kesileceği konusunda kararsız kalıyorlardı.

Geçen Eylül ayında gerçekleşen bir olayda, San Bruno'daki polis memurları - San Francisco'nun güneyindeki bir şehir - bir Waymo’nun doğrudan önlerindeki ışıkta yasa dışı bir U dönüşü yaptığını fark etti, Memurlar aracı durdurduğunda, cezayı sürücü olmadığı için veremedi. Bunun yerine, şirketle "hata" hakkında iletişime geçtiler.

Aralık ayında, San Francisco'da yaşanan büyük bir elektrik kesintisi nedeniyle birçok Waymo aracı yoğun kavşakların ortasında durdu ve zaten yoğun olan trafik durumunu daha da kötüleştirmişti.

