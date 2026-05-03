Acun 300 milyon Euro’ya bir adım daha yaklaştı, eşi hüngür hüngür ağladı

İngiltere Championship'te sezonun final haftasında Norwich City'yi 2-1 mağlup ederek ligi 6. sırada tamamlayan Hull City, play-off oynamaya hak kazandı. Müsabakayı tribünden takip eden Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya, maçın bitiş düdüğüyle birlikte gelen bu başarı karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Altunkaya'nın yaşadığı duygusal anlar, stadyumdaki taraftarların sevinç gösterileriyle birleşti.

ACUN BÜYÜK HEYECAN YAŞADI

Tribünde eşi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte büyük bir heyecan yaşayan Acun Ilıcalı da takımının Premier Lig’e yükselmesi ile kazanacağı 300 milyon euroluk ödüle bir adım daha yaklaştı. Maçın ardından sahaya giren taraftarların coşkusuna ortak olan Ilıcalı, play-off başarısını değerlendirirken gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, play-off hattında yer almanın sezon boyu süren emeğin bir sonucu olduğunu belirtti. Teknik direktör tercihlerinin doğruluğuna dikkat çeken Ilıcalı, "Ülkemizden gelen destek beni ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

PLAY-OFF YARI FİNAL RAKİBİ MİLLWALL

Sezonu 73 puanla 6. sırada bitiren Hull City, Premier Lig'e çıkacak üçüncü takımı belirleyecek olan play-off turunda 3. sırada yer alan Millwall ile eşleşti. İki ayaklı oynanacak yarı final serisinin ardından kazanan taraf, 23 Mayıs'ta Wembley Stadı'nda oynanacak büyük finale yükselecek.