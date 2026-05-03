  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail destekçisi Burger King, fakir görüntüleri yüzünden ana kıza servisi reddetti! İsrail yanlısı firmadan başka ne beklenir! Seçime CHP'lilerin provokasyonu gölge düşürdü... Yeni Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı belli oldu Zelenski rest çekti: Yunanistan’ı şok eden Türkiye şartı Basın açıklamasında sarf etmişti! Aykut Erdoğdu'nun eşinin skandal sözlerine soruşturma Türkiye lazer silahını aktif etti: Sonrasında öyle şeyler oldu ki... Ahmet Türk göreve dönemiyor! PKK’nın silahları bırakma sözünü yerine getirmemesi etkili oldu! Tavuk fiyatlarında zammı savundu! İşte fahiş fiyat çetesinin arkasındaki güç İran anketinde çarpıcı sonuçlar! Trump'a yüzde 61'lik tokat! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehlikeye ilk kez 2007'de dikkat çekmiştik Dünya yaşlanıyor: Yetişkin bezlerinin satışı bebek bezlerini geçti!
Dünya İran yeni plan sundu! Trump açıklama yaptı
Dünya

İran yeni plan sundu! Trump açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İran yeni plan sundu! Trump açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Pakistan üzerinden ilettiği yeni barış planını yakında inceleyeceğini açıkladı. Ancak Trump, ilk değerlendirmesinde teklifin kabul edilebilir olacağını düşünmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD’ye ilettiği yeni barış planına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetiminin sunduğu metnin kısa süre içinde inceleneceğini belirtti.

Trump, açıklamasında İran tarafından gönderilen yeni planı yakında değerlendireceğini ifade etti. Ancak ABD Başkanı, daha dosyayı ayrıntılı biçimde ele almadan önce yaptığı ilk yorumda, söz konusu teklifin kabul edilebilir bir çerçeve sunmadığını düşündüğünü ortaya koydu.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

"İran'ın bize yeni gönderdiği planı yakında inceleyeceğim." diyen Trump, ancak İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürdü.

Trump, paylaşımında, "(Bunlar) göz önüne alındığında, bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum." ifadesini kullandı.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğunu belirtmişti.

IRNA'nın haberinde; "İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti." ifadelerine yer verilmişti.

Küresel haydut Trump şakayla karışık söyledi: İran'dan sonra sıra orada!
Küresel haydut Trump şakayla karışık söyledi: İran'dan sonra sıra orada!

Dünya

Küresel haydut Trump şakayla karışık söyledi: İran'dan sonra sıra orada!

İran savaşı ABD’nin boyalarını döktü Trump ile birlikte donanma da batıyor
İran savaşı ABD’nin boyalarını döktü Trump ile birlikte donanma da batıyor

Dünya

İran savaşı ABD’nin boyalarını döktü Trump ile birlikte donanma da batıyor

Dikkat Trump kokusunu almasın! Mısır'da bulundu kaymağını Avrupa yiyecek
Dikkat Trump kokusunu almasın! Mısır'da bulundu kaymağını Avrupa yiyecek

Dünya

Dikkat Trump kokusunu almasın! Mısır'da bulundu kaymağını Avrupa yiyecek

İran anketinde çarpıcı sonuçlar! Trump'a yüzde 61'lik tokat!
İran anketinde çarpıcı sonuçlar! Trump'a yüzde 61'lik tokat!

Dünya

İran anketinde çarpıcı sonuçlar! Trump'a yüzde 61'lik tokat!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23