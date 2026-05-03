İran yeni plan sundu! Trump açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD’ye ilettiği yeni barış planına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetiminin sunduğu metnin kısa süre içinde inceleneceğini belirtti.

Trump, açıklamasında İran tarafından gönderilen yeni planı yakında değerlendireceğini ifade etti. Ancak ABD Başkanı, daha dosyayı ayrıntılı biçimde ele almadan önce yaptığı ilk yorumda, söz konusu teklifin kabul edilebilir bir çerçeve sunmadığını düşündüğünü ortaya koydu.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

"İran'ın bize yeni gönderdiği planı yakında inceleyeceğim." diyen Trump, ancak İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürdü.

Trump, paylaşımında, "(Bunlar) göz önüne alındığında, bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum." ifadesini kullandı.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğunu belirtmişti.

IRNA'nın haberinde; "İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti." ifadelerine yer verilmişti.