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Vodafone Red’den yeni avantajlar

Marka söylemini “Ayrıcalıklar için ünlü olmaya gerek yok, Red’li olmak yeter” şeklinde değiştiren Vodafone Red, yeni dünyasını tanıttı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:06
Vodafone Red’den yeni avantajlar

Vodafone Red’in yeni reklam yüzü Buğra Gülsoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un da katıldığı etkinlikte, Gülsoy’un oynadığı ilk reklam filmi de gösterildi.

HER ALANDA AYRICALIK

Açıklamada verilen bilgiye göre, Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Vodafone Red’lilere, seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuluyor. Vodafone Red, yurt dışında da geçerli tarifeler, yurt dışıyla yurt içi gibi konuşma imkanı, Türkiye’den yurt dışını hiçbir ücret ödemeden arama özgürlüğü, havalimanına özel şoförlü VIP transferle ulaşma, havalimanında özel yolcu salonunu ücretsiz kullanma, havalimanında hızlı geçiş yapabilme, Zubizu restoranlarında ve çeşitli diğer markalarda indirimler gibi ayrıcalıklar sunuyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 11:06
  1. Vodafone
  2. red

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