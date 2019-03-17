Vodafone Red’den ayrıcalıklı seyahat programı

Vodafone Red’in seyahatseverlere yönelik ‘Dünya Avucunuzda’ programı devam ediyor. Eylül sonuna kadar yaklaşık 36 bin kilometre yol kat edilerek toplam 6 ülkenin gezileceği programda Vodafone Red’in yurt dışı seyahatlerde sunduğu ayrıcalıklar yer alıyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Red’le seyahat etmeyi seven müşterilerinin hayatını kolaylaştıracaklarını belirterek, şunları söyledi: “Bu müşterilerimiz, havaalanına VIP transfer ile gidiyor, sıra beklemeden geçiyor, uçağını loungede bekliyor, otel rezervasyonlarında özel ayrıcalıklar yaşıyor. Tarifedeki her yöne dakika, SMS ve internetin tamamını yurt dışında kullanma imkânı veren ‘Her Şey Dahil Pasaport – Dünya’ servisimizle 104 ülkeyi kapsıyoruz. ‘Dünya Avucunuzda’ programı, bu servisimizin ve GSM dışı faydalarımızın müşterilerimize seyahat esnasında sağladığı kolaylıkları anlatmak için bize güzel bir fırsat sunuyor.”