Vodafone Pay'e "En inovatif ürün" ödülü

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart'tan oluşan Vodafone Pay ürün ailesiyle, finans ve teknoloji dünyasının en prestijli ödül programlarından PSM AWARDS'da "En İnovatif Ürün" kategorisinde Altın PSM kazandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Vodafone'un yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart'tan oluşan Vodafone Pay ürün ailesi, finans ve teknoloji dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan PSM AWARDS'da "En İnovatif Ürün" kategorisinde Altın PSM kazandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Vodafone Türkiye Dijital Finans Direktörü Yalın Özcan, şunları kaydetti:

"Bir teknoloji iletişimi şirketi olarak, mobil finansal hizmetler alanında da müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olmayı hedefliyoruz. Salgın döneminde müşterilerimizin mobil ödeme çözümlerini kullanmaya daha hevesli ve yatkın olduğunu gördük. Bu doğrultuda, mevcut mobil cüzdan uygulamalarına farklı bir bakış açısı getirerek Vodafone Pay ürün ailesini geliştirdik. 12 yaş üstü herkesin operatörden ve banka müşterisi olup olmamaktan bağımsız olarak kullanabildiği Vodafone Pay, 7/24 anında para transferinden oyun içi satın almaya kadar pek çok alanda hayatı kolaylaştırıyor. Sosyal Ödeme özelliği ile de ortak etkinliklerin harcamaları arkadaşlar arasında Alman usulü paylaşılabiliyor. Yenilikçi ürünümüz Vodafone Pay'in Türkiye'nin en prestijli ödül programlarından PSM AWARDS'da 'En İnovatif Ürün’ kategorisinde Altın PSM ödülü almasından gurur ve mutluluk duyuyoruz. Vodafone olarak, mobil ödeme alanında müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve alışkanlıklarına uygun ve çevik çözümler sunmaya devam edeceğiz."





- 1 yılda 1 milyon kullanıcıya ulaşılması hedefleniyor





Kullanılan operatörden ve banka müşterisi olup olunmamasından bağımsız olarak Vodafone Pay Uygulaması kullanılabiliyor ve fiziksel Vodafone Pay Kart sahibi olunabiliyor. Kullanıcılar, sanal ve fiziksel Vodafone Pay Kart'lara Vodafone Pay Uygulaması ile, banka hesabından EFT yoluyla ya da tüm banka ATM'lerinden para yükleyebiliyor; banka kartlarını Vodafone Pay Uygulaması'na tanımlayabiliyor ve 7/24 anında para transferi gerçekleştirebiliyor.



Bakiye yüklenmiş fiziksel Vodafone Pay Kart'ını kullanarak tüm ATM'lerden 7/24 anında para çekebiliyor. Vodafone Pay sayesinde online ve mağaza içi alışverişin yanı sıra dijital oyun içi satın almalar da hızlı, kolay ve güvenle yapılabiliyor. Faturalı Vodafone aboneleri de hatlarına Cep lira yükleyebiliyor. Kullanıcılar ayrıca, harcamaları Alman usulü paylaşmayı sağlayan Sosyal Ödeme özelliği sayesinde arkadaşlarıyla ortak etkinliklerinin harcamalarını kolayca paylaşabiliyor. Vodafone Pay ürünleriyle, 1 yılda 1 milyon kullanıcıya ulaşılması hedefleniyor.

Ödeme dünyasının ilk ve tek yayın organı PSM (Payment Systems Magazine) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen PSM AWARDS, finans ve teknoloji sektöründeki yenilikçi ürün ve hizmetleri desteklemeyi, inovatif projeleri öne çıkararak bunların gelişimindeki iş modellerinin ve deneyimlerin paylaşılmasını ve ödeme sistemleri endüstrisindeki yaratıcılığı teşvik etmeyi amaçlıyor. PSM AWARDS'da yarışmacılar bu yıl "Yenilik, Yaratıcılık ve Sosyal Fayda" bölümlerinde 11 kategoride Altın PSM, Gümüş PSM, PSM Başarı Ödülü ve PSM Büyük Ödülü için yarıştı. Ayrıca, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir yandan ödüller için yarışırken, diğer yandan yazılım alanında gelişmeye istekli gençleri desteklemeye devam eden yarışmacılar, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın (TTGV) "KızCode" sosyal girişimine katkıda bulundu.



