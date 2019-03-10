Vodafone Park’ta gol anonsları Serap Öztürk’ten Beşiktaş-Konyaspor maçında atılan gollerin anonsu Serap Öztürk adlı kadın bir taraftar yaptı.

Beşiktaş-Konyaspor maçında atılan gollerin anonsu Serap Öztürk adlı kadın bir taraftar yaptı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Beşiktaş - Konyaspor maçında siyah-beyazlıların golünden sonra kadın bir taraftar anons yaptı. Sosyal medyada yapılan bir yarışma sonrasında Serap Öztürk adlı taraftar buna hak kazandı. Serap Öztürk, Vodafone Park’taki maçta siyah-beyazlıların ilk golünde sonra fileleri havalandıran Adem Ljajic’i anons etti.

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