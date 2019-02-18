Vodafone, öğrencileri geleceğin meslekleriyle tanıştıracak

Vodafone’un ana sponsorluğunda StudyExpo Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenecek “StudyExpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı 2019”, dünyanın dört bir yanından 70’i aşkın seçkin okulu Türk öğrencilerle buluşturacak.

Vodafone’un ana sponsorluğunda StudyExpo Fuarcılık A.Ş. tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek ‘StudyExpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı’, dünyanın dört bir yanından 70’i aşkın seçkin okulu Türk öğrencilerle buluşturacak. Vodafone, fuar süresince, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak üzere “Gelecekteki Seni Keşfet”adı altında başlattığı uluslararası programı tanıtacak ve program kapsamında sunduğu“Geleceğin Mesleği” uygulamasıyla kendilerine en uygun mesleği öğrenmelerine yardımcı olacak.

“Gençleri geleceğin iş dünyasına hazırlıyoruz”

Genç istihdamında tüm dünyada en iyi 100 işveren arasında yer almayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, gençlerin geleceğin iş dünyasına hazırlanmasına yardımcı olmak istiyoruz. Kendi alanında dünyanın en büyük girişimi olarak gösterilen ‘Gelecekteki Seni Keşfet’ programımızla 18 ülkede yaklaşık 10 milyon gencin iş bulmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Program kapsamında gençler için uzman psikologlar, kariyer danışmanları ve eğitimciler ile birlikte çalışarak ‘Geleceğin Mesleği’ adı altında bir uygulama geliştirdik. Bu uygulamayla gençlerin iş hayatına girmeden önce ve sonrasında kendi yeteneklerini anlamalarını sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz kişilik testini çözen gençler, kendilerine en uygun iş ilanlarına ve bu işlerle ilgili beceri kazanabilecekleri online eğitimlere erişebiliyor. ‘Geleceğin Mesleği’ uygulamamızı StudyExpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı’nda gençlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.”

Gençlere kariyer desteği

Yapılan açıklamaya göre “Geleceğin Mesleği” uygulaması, gençlerin dijital ekonomide iş bulmak için gerekli yeni beceri ve fırsatlara erişimini sağlayacak, basit ama kapsamlı bir çözüm sunuyor. Herkesin ücretsiz faydalanabildiği uygulamada ilk adımda, bireyin eğilim ve ilgi alanlarını anlamak üzere bir dizi psikometrik test çözülüyor. Bu testlerden çıkan bulgular, dijital ekonominin sunduğu en uygun meslek kategorisi ile eşleştiriliyor. İkinci adımda birey, seçmiş olduğu lokasyonda bulunan, Vodafone bünyesindeki iş imkânları da dahil olmak üzere belli iş olanaklarına yönlendiriliyor. Kullanıcılar ayrıca, online kanallar üzerinden dijital beceri eğitimleri sunan ve pek çoğu ücretsiz olan kurslara da ulaşabiliyor. Testleri tamamlayan kullanıcılar, kendi beceri ve ilgi alanlarını özetleyen, özgeçmişlerinde ya da iş başvurularında kullanabilecekleri bir değerlendirme notuna da sahip oluyor. Geçen yıl Mart ayında duyurulan ve 1 milyondan fazla dijital iş imkânının tanıtıldığı uygulamayı bugüne kadardünyada 459 bin, Türkiye’de ise 105 bin genç kullandı. Uygulamaya vodafone.com.tr/GeleceginMeslegi adresinden erişilebiliyor.

Fuara bu yıl toplam 8 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.