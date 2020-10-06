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Ekonomi Vodafone, "Herkes Bağlantıda" temalı yeni kampanya başlattı
Ekonomi

Vodafone, "Herkes Bağlantıda" temalı yeni kampanya başlattı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel: - "'Herkes Bağlantıda' temalı kampanyamızda bağlantıda olmanın önemine ve internetin birleştirici gücüne dikkat çekiyoruz. Bağlantıda olmak, fırsat eşitliğini de beraberinde getiriyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:26:47 -
Vodafone, "Herkes Bağlantıda" temalı yeni kampanya başlattı

İSTANBUL (AA) - Vodafone, pandemiyle birlikte daha da önem kazanan bağlantıda olma ihtiyacına ve internetin birleştirici gücüne dikkati çekmek amacıyla, "Herkes Bağlantıda" temalı yeni kampanya başlattı.

Vodafone'un açıklamasında göre, kampanya, bağlantıda olma ihtiyacına ve internetin birleştirici gücüne dikkat çekmek amacıyla hayata geçirildi.

Sosyal medya üzerinden yürütülen kampanya için dünyanın önde gelen medya şirketlerinden What We Seee ile birlikte çalışan Vodafone, ünlü fotoğrafçı Misan Harriman'ın imzasını taşıyan bir film de hazırladı.

Yaş, cinsiyet, coğrafya, eğitim, sosyoekonomik durum bakımından farklı geçmişlerden gelen insanlara "İnternet bağlantısız bir hayatı düşünebiliyor musun?" sorusunun sorulduğu filmde, internetin günlük hayattaki rolü ve bağlantıda olmanın önemi kişisel hikayeler üzerinden anlatılıyor.


- "Bağlantıda olmak fırsat eşitliğini de beraberinde getiriyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, ekonomi ve toplum içinde üstlendikleri role geniş bir perspektiften baktıklarını belirterek, yaptıkları her işin bir amaca hizmet etmesi ve bir amaca dokunması gerektiğine inandıklarını bildirdi.

Bu doğrultuda 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmaya söz verdiklerini kaydeden Süel, bunu 3 alanda somut adımlar atarak yapacaklarını aktardı.

Süel, bunlardan birincisinin; "toplumun dijitalleşmesi için çalışmaya devam etmek", ikincisinin; "herkes için kapsayıcı olmak ve toplumda geride kalanları da göz önünde bulundurarak çalışmak" olduğunu kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Üçüncüsü, özellikle çevresel sürdürülebilirliğe odaklanarak gezegenimizi korumak. Herkes için kapsayıcı olma hedefimiz doğrultusunda Vodafone Grubu'nun öncülüğünde yeni bir tanıtım kampanyasına imza attık. 'Herkes Bağlantıda' temalı kampanyamızda bağlantıda olmanın önemine ve internetin birleştirici gücüne dikkat çekiyoruz. Bağlantıda olmak, fırsat eşitliğini de beraberinde getiriyor."

Süel, herkesin "ben varım" dediği bir dünyaya inandıklarını belirterek, "Bu amaçla dünyanın neresinde olursa olsun tüm toplumlar için altyapılar kuruyor, tüm nesillere eğitime erişim imkanı sağlıyor ve dijital toplumda hiç kimsenin geride kalmaması için teknolojimizi her gün yeniden tasarlıyoruz. İsteyen herkesin internet bağlantısına rahatça ulaşması ve dünya ile bağlantı kurması için çalışıyoruz." dedi.

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