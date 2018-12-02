Vodafone genç yeteneklere ‘kendin gibi yap’ diyecek

İletişim şirketi Vodafone, 20 ülkede 10 milyon genci geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedeflediği ‘Gelecekteki Seni Keşfet’ programının erişimini arttırmak üzere Sony Pictures ile işbirliği yaptı.

Programın tanıtımı için ‘Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde’ filmine sponsor olan şirket, genç sinemaseverleri ‘Geleceğin Mesleği’ dijital platformuna yönlendirecek yeni bir dijital kampanya başlattı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, tüm dünyada gençlerin dijital becerilere; öğrenim ve istihdam imkanlarına erişmelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu doğrultuda Sony Pictures ile gerçekleştirdiğimiz iş ortaklığımız ‘Geleceğin Mesleği’ dijital platformumuzu daha fazla sayıda gence daha kısa sürede ulaştırmamızı sağlayacak. Bu platformu, gençlerin sahip olduğu yetenekler ile belki de akıllarına daha önce gelmeyen dijital kariyerleri eşleştirebilmeleri için tasarladık” dedi.