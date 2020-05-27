Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde yaz mevsimi başlıyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde yaz mevsimi, çevrim içi oynanacak şekilde kaldığı yerden devam ediyor.

Vodafone açıklamasına göre, 6 Haziran'da oynanacak ilk maçlarla Türkiye'de esporun öne çıkan liglerinden Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde karşı karşıya gelecek 10 takım, Türkiye Büyük Finali'ne adını yazdırmak için mücadeleye imza atacak.

Profesyonel espor ligi olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde; sezon boyunca 1907 Fenerbahçe Espor, fastPay Wildcats, Team Aurora, Papara SuperMassive, GALAKTICOS, Dark Passage, Beşiktaş, 5 Ronin, Royal Youth ve Galatasaray Espor, Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele edecek.

2020 yaz mevsimi süresince lig aşaması, çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarının tamamının çevrim içi oynanması planlanıyor.

Riot Games bu kararı alırken oyuncuların ve ekiplerin sağlığını korumaya ek olarak, takımların seyahat yasaklarıyla birlikte oyuncularını sahnenin bulunduğu İstanbul'a getirmekte karşılaşabilecekleri çeşitli zorlukları da göz önünde bulundurdu.

Türkiye Büyük Finali ile ilgili bilgilendirmeler ise ilerleyen dönemde ayrıca paylaşılacak.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde yaz mevsimi, 2020 Kış Mevsimi Finali'nin rövanş maçıyla başlayacak.

1907 Fenerbahçe Espor ve fastPay Wildcats 6 Haziran'da 14.00'da Vadi'de karşı karşıya gelecek.

Maçların tamamı NimoTV, Youtube ve Twitch kanallarının yanı sıra watch.tr.lolesports.com adresinden canlı izlenebilecek.