Vodafone Business'in yetiştirdiği "dijital elçi" sayısı 2 bine ulaştı

Vodafone’dan yapılan açıklamaya göre, artan rekabet ve dijitalleşme çağında Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) faaliyet gösteren işletmelerin, yenilikçi teknolojileri iş yapış şekillerine adapte etmesi büyük önem arz ediyor.

Vodafone Business, OSB'lerde faaliyet gösteren şirketler için hayata geçirdiği Dijital Dönüşüm Programı'yla, şirketlerin dijitalleşmeye hızlı ve güvenilir bir şekilde uyum sağlamasına öncülük ediyor.

Şirket, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) işbirliğiyle şirketlerin dijital farkındalığını artırmak ve çalışanlara bu rekabetçi döneme hazırlamak amacıyla gerçekleştirdiği Dijital Dönüşüm Programı'nın ikinci dönemini tamamladı.

Dijital Dönüşümün Sanayi ve KOBİ'lere etkisi, dijital strateji ve dijital iş modelleri, endüstri 4.0, nesnelerin interneti (IOT), bulut bilişim ve 5G, siber güvenlik, yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme, üç boyutlu yazıcı, blok zincir, dijital liderlik, dijital kültür ve dijital pazarlama gibi konularda üç aylık bir süreçte toplamda 1000 kişiye 74 saat eğitim verilen program sonunda, organize sanayi bölgelerinden katılımcılar başarı sertifikaları almış oldu.

Başarı sertifikaları katılımcıların e-Devlet'lerine tanımlandı

Eğitim serisinin ikinci dönemi 15 Ocak'ta başladı. Yaklaşık 1000 kişinin başvurduğu eğitim serileri üç ay boyunca devam ederken, eğitimin sonunda YTÜ akademisyenleri tarafından yapılan sınav sonucunda, sınavı başarı ile geçen katılımcıların sertifikaları e-Devlet'lerine tanımlandı.

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Bu eğitim programı ile işletmeler, 12 farklı konu başlığında haftanın üç günü eğitim aldı. Her eğitim seansının sonunda Vodafone Business tarafından bir ürün sorumlusu eğitimlere girerek ürün ve servisler hakkında bilgi verdi. Eğitim programına katılan katılımcılar OSBÜK tarafından organize edilirken, OSB'lerdeki fabrikaların çalışanları eğitimlere katıldı. Eğitim içeriklerinin tamamı ise YTÜ akademisyenleri tarafından hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Vodafone Business olarak işletmelerin dijital dönüşümlerini nitelikli ve hızlı bir şekilde geliştirmesinde eğitim ayağının olmazsa olmaz olduğunu belirtti.

Kestioğlu, Politika Araştırma Laboratuvarı ile birlikte ortaya koydukları "Dijital Türkiye 2030" raporunda, Türkiye'nin dijitalleşme performansını masaya yatırdıklarını belirterek, "Bu doğrultuda Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 15'inin orta seviyede dijitalken, sadece yüzde 4'ünün yüksek seviyede dijital olduğu görülmüştü. Dijital Dönüşüm Programı'yla aslında şirketlerin ve çalışanların dijital olgunluğunu artırmayı hedefledik. Dijital Dönüşüm Programı'nın birinci ve ikinci döneminde verdiğimiz toplam 154 saatlik eğitim, sanayicimizde dijital dönüşümün tüm temel kavramlarını anlayarak aksiyona geçme motivasyonu sağladı." ifadelerini kullandı.

Ana amaçlarının sadece dijital farkındalık oluşturmak değil, aynı zamanda eğitim verdikleri kişilerin bir dönüşüm elçisi olarak çalıştıkları kurumların da dönüşüm başlatabilmeleri olduğunu aktaran Kestioğlu, "Yani teknolojilerin sağlayacağı faydaları kavrayan elçilerimizden, bunları kendi şirketlerindeki iş yapış şekillerine entegre ederek, bundan sonraki süreçte bir dönüşüm elçisi olarak etkin rol almasını bekliyoruz. Vodafone Business olarak, OSB'lerin dijital dönüşüm ortağı olmak için her zaman yanlarında yer almayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

"Hedefimiz, OSB'lerimizi Türk sanayisinin dijital dönüşümünde de öncü yapmak"

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de hedeflerinin 81 ilde üretim yapan tüm organize sanayi bölgelerini ve 67 binin üzerindeki OSB sanayicisini Türk sanayisinin dijital dönüşümünde öncü yapmak olduğunu kaydetti.

Kütükcü, OSBÜK olarak OSB'lerin dijital dönüşümlerine ivme kazandırmak amacıyla pek çok çalışma yürüttüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"81 ilimizde sayıları 403'e ulaşan organize sanayi bölgelerimizde üretim yapan fabrika sayımız 67 binin üzerine çıkarken, istihdamımız 2 milyon 600 bini geçti. Türkiye'nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiren organize sanayi bölgelerimiz, Türk sanayisinin lokomotifi haline geldi. Hedefimiz, OSB'lerimizi Türk sanayisinin dijital dönüşümünde de öncü yapmak. OSBÜK olarak, bu doğrultuda yeni çalışmalar yapıyor, OSB sanayicilerimizin dijital gelişimlerini destekliyoruz. Burada OSB'lerimizin dijital dönüşümüne rehberlik edecek insan kaynağının yetiştirilmesi son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Dijital Dönüşüm Programı ile OSB'lerimizdeki Dijital Elçi sayısını 2 bine ulaştırdık. Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, sertifikalarını alan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum."

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin ise Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Dijital Türkiye vizyonuyla geliştirilen "Dijital Dönüşüm Programı" eğitiminin dijitalleşme sürecinde stratejik bir role sahip olduğunu vurguladı.

Keskin, "Bu eğitimler, sanayimizin köklü dönüşümünü destekleyerek, global rekabet arenasında üstün bir konuma ulaşmamızı sağlamak amacıyla tasarlandı. Katılımcıların eğitim sonunda gösterdikleri memnuniyet düzeyi de sunduğumuz içeriğin etkinliğini ve başarısını hepimize açıkça gösterdi. Geri bildirimler, eğitimlerimizin hem teorik derinlikleri hem de pratik uygulamaları açısından yüksek standartlara ulaştığını ve katılımcıların beklentilerini fazlasıyla karşıladığını ortaya koydu. Büyük bir gururla, ülkemiz sanayisine, Vodafone Business ve OSBÜK işbirliğiyle yürüttüğümüz nitelikli eğitimlerimizle katkı sağlamaya devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.