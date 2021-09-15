Vladimir Putin karantina altında
Geçtiğimiz günlerde, "Etrafımda çok sayıda insan hasta. Yakında karantinaya girmem gerekebilir" diyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendinin karantinaya aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi nedeniyle kendini karantinaya aldı.
Kremlin'den yapılan açıklamada, bu hafta yapılacak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantılarına Putin'in bizzat değil, çevrim içi olarak katılacağı kaydedildi.
"Putin, çevresinde tespit edilen Kovid-19 vakalarıyla bağlantılı olarak belirli bir süre izolasyon durumuna uyması gerektiğini bildirdi" ifadesi kullanıldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Başkanın sağlığı yerinde. Kendisini izole etmesi işlerini aksatmıyor. Programlara çevrim içi katılacak" dedi.
Putin iki doz Sputnik V aşısı yaptırmıştı.