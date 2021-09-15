  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör devleti İsrail'den Filistinli tutukluya ağır işkence!
Aşı olmayan doktor koronadan vefat etti
Fiyatı bir senede iki kat artmıştı! Harekete geçildi
Japonya tarihinde bir ilk yaşandı
Dünya Vladimir Putin karantina altında
Dünya

Vladimir Putin karantina altında

Geçtiğimiz günlerde, "Etrafımda çok sayıda insan hasta. Yakında karantinaya girmem gerekebilir" diyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendinin karantinaya aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 07:23:00 -
Vladimir Putin karantina altında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi nedeniyle kendini karantinaya aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, bu hafta yapılacak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantılarına Putin'in bizzat değil, çevrim içi olarak katılacağı kaydedildi.

"Putin, çevresinde tespit edilen Kovid-19 vakalarıyla bağlantılı olarak belirli bir süre izolasyon durumuna uyması gerektiğini bildirdi" ifadesi kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Başkanın sağlığı yerinde. Kendisini izole etmesi işlerini aksatmıyor. Programlara çevrim içi katılacak" dedi.

Putin iki doz Sputnik V aşısı yaptırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay