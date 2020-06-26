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Ekonomi

VKT Tarım ve Gıda'nın, Vakıf Katılıma ait hisseleri özelleştirme kapsamına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 08:24:25 -
VKT Tarım ve Gıda'nın, Vakıf Katılıma ait hisseleri özelleştirme kapsamına alındı

ANKARA (AA) - VKT Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin, Vakıf Katılım Bankası AŞ'ye ait yüzde 49 oranındaki hissesi satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, VKT Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin, Vakıf Katılım Bankası AŞ'ye ait yüzde 49 oranındaki hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı.

Ayrıca söz konusu hisselerin satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanmasına karar verildi.

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