Vizyonları bu kadar! Gerici Halk TV, Selçuk Bayraktar'la dalga geçti

yeniakit.com.tr Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk uçan otomobili Cezeri'ye ilişkin açıklamalar yaptı. Bayraktar, "Bugünden on beş yıl sonraki oyunlar kuruluyor. Bugün adım atanlar gelecekte lider olacaktır. Uçan otomobillerde liderler arasına gireriz. O gün geldiğinde denemeye başlayanlar alt yüklenici durumunda olurlar" ifadelerini kullandı.

Gerici Halk TV alay etti

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Ana Haber Bülteni sunan İrfan Değirmenci, çağdaş ve bilimci geçinenlerin ileri görüşlülük seviyesini gözler önüne seren alaycı bir üslupla, "Uzun zamandır söylüyorlar 'yok mu hiç verecek iyi haber?' diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük damadı uçan otomobilde Türkiye'nin lider ülkelerden biri olabileceğini söyledi. Otomobiller uçacak semalarda." ifadelerini kullandı.