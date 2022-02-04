Vizyon anca bu kadar! İmamoğlu yine çeşme açtı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki yıl önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Tarihi Yarımada'daki III. Ahmed Çeşmesi'ni açmıştı. İmamoğlu bugün de restorasyonu tamamlanan Üsküdar’daki 3. Ahmet Çeşmesi’nin açılışını yaptı. Metro inşaatlerini "paramız yok" bahanesiyle tek tek durduran İmamoğlu'nun bu hareketi "vizyon anca bu kadar" dedirtti.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu iki yıl önce Tarihi Yarımada'ki III. Ahmed Çeşmesi'ni birlikte açmıştı.
Çeşme restorasyonunun ise Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığı ortaya çıkmış, restorasyon çalışması için 644 bin lira harcandığı öğrenilmişti.
İmamoğlu yine çeşme açılışı yaptı
Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi'nin sonrasında açılışını bu sefer tek başına yaptı. İmamoğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Bu çeşmeler şehrin incileri… Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi'nin restorasyonunu tamamlayıp hizmete açtık, Üsküdarlılara şerbet dağıttık. İstanbul'un sembollerinden olan tarihi çeşmelerimizin restorasyonlarını yapıp sularını akar hale getirmeye devam edeceğiz."