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Seyahat Vizesiz gidilebilen ülkelere bir yenisi daha eklendi! İşte vizesiz gidilen ülkeler
Seyahat

Vizesiz gidilebilen ülkelere bir yenisi daha eklendi! İşte vizesiz gidilen ülkeler

Yeniakit Publisher
2023-12-10 22:35:00 -
Vizesiz gidilebilen ülkelere bir yenisi daha eklendi! İşte vizesiz gidilen ülkeler

Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Hatta bazı ülkelere sadece kimlikle bile gidilebiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmelerinin ardından Yunan adalarına seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağı bildirildi.

Bunun ardından vatandaşlar farklı vizesiz ülkeleri de araştırmaya başladı.

İşte 2024 tatilini geçirebileceğiniz rotalar...

YUNANİSTAN (ADALARDA)

7 günlük vize muafiyeti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC)

Kimlikle seyahat

SUUDİ ARABİSTAN

Kapıda vize uygulaması (ABD, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarına)

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş

BOSNA HERSEK

SIRBİSTAN

BRUNEİ

30 gün vizesiz

COOK ADALARI

31 gün vizesiz 

DOĞU TİMOR

30 gün vizesiz

ANTİGUA VE BARBUDA

180 gün vizesiz

BELİZE

90 gün vizesiz

BELARUS

30 gün vizesiz

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

30 gün vizesiz

BOLİVYA

90 gün vizesiz

FİLİPİNLER

30 gün vizesiz

FİLİSTİN

30 gün vizesiz (İsrail veya Mısır üzerinden gidilecekse ilgili ülke vizesi gerekiyor)

GUATEMALA

90 gün vizesiz

ARJANTİN

90 gün vizesiz

ARNAVUTLUK

90 gün vizesiz

BAHREYN

30 gün vizesiz

BAHAMALAR

240 gün vizesiz

BARBADOS

180 gün vizesiz

BREZİLYA

90 gün vizesiz

BOTSVANA

90 gün vizesiz

BRİTANYA VİRJİN ADALARI

30 gün vizesiz

GÜNEY AFRİKA

30 gün vizesiz

GÜNEY KORE

90 gün vizesiz

HONDURAS

90 gün vizesiz

DOMİNİKA

21 gün vizesiz
 
DOMİNİK CUMHURİYETİ

30 gün vizesiz (Turist kartı alınması gerekiyor)

Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.

IRAK

10 gün vizesiz

İRAN

90 gün vizesiz

FAS

90 gün vizesiz

FİJİ

90 gün vizesiz 

FİLDİŞİ SAHİLİ

90 gün vizesiz

EKVADOR

90 gün vizesiz

EL SALVADOR

90 gün vizesiz

ENDONEZYA

30 gün vizesiz

HAİTİ

90 gün vizesiz

HONG KONG

90 gün vizesiz

JAPONYA

90 gün vizesiz

JAMAİKA

90 gün vizesiz

KAMBOÇYA

30 gün vizesiz

KARADAĞ

90 gün vizesiz

KATAR

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

KAZAKİSTAN

30 gün vizesiz

KENYA

90 gün vizesiz

KIRGIZİSTAN

30 gün vizesiz

KİRİBATİ

30 gün vizesiz

KOLOMBİYA

90 gün vizesiz

KOSOVA

90 gün vizesiz
 
KOMOR ADALARI

90 gün vizesiz

KUVEYT

90 gün vizesiz

KOSTA RİKA

30 gün vizesiz

KUZEY MAKEDONYA

90 gün vizesiz

LAOS

30 gün vizesiz

LÜBNAN

90 gün vizesiz

MADAGASKAR

30 gün vizesiz

MAKAO

90 gün vizesiz

MALEZYA

90 gün vizesiz

MALDİVLER

30 gün vizesiz

MEKSİKA

180 gün vizesiz

MAURİTİUS

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

MOĞOLİSTAN

30 gün vizesiz

NİKARAGUA

90 gün vizesiz

NEPAL

90 gün vizesiz

NİUE

30 gün vizesiz

UMMAN

1 ay vizesiz

PALAU

30 gün vizesiz

PANAMA

180 gün vizesiz

PERU

183 gün vizesiz

PAPUA YENİ GİNE

60 gün vizesiz

ŞİLİ

90 gün vizesiz

PARAGUAY

90 gün vizesiz

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Yorumlar

Putsavar

Filistine savaşmaya gidelim desek vize almamız gerekiyor :)))

isimsiz

İnsan bunu haber olarak vermeyi utanır
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