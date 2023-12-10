Vizesiz gidilebilen ülkelere bir yenisi daha eklendi! İşte vizesiz gidilen ülkeler
Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Hatta bazı ülkelere sadece kimlikle bile gidilebiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmelerinin ardından Yunan adalarına seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağı bildirildi.
Bunun ardından vatandaşlar farklı vizesiz ülkeleri de araştırmaya başladı.
İşte 2024 tatilini geçirebileceğiniz rotalar...
YUNANİSTAN (ADALARDA)
7 günlük vize muafiyeti
ÖNE ÇIKAN VİDEO
AZERBAYCAN
90 gün vizesiz
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC)
Kimlikle seyahat
SUUDİ ARABİSTAN
Kapıda vize uygulaması (ABD, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarına)
MOLDOVA
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş
GÜRCİSTAN
90 gün vizesiz
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş
BOSNA HERSEK
SIRBİSTAN
BRUNEİ
30 gün vizesiz
COOK ADALARI
31 gün vizesiz
DOĞU TİMOR
30 gün vizesiz
ANTİGUA VE BARBUDA
180 gün vizesiz
BELİZE
90 gün vizesiz
BELARUS
30 gün vizesiz
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
30 gün vizesiz
BOLİVYA
90 gün vizesiz
FİLİPİNLER
30 gün vizesiz
FİLİSTİN
30 gün vizesiz (İsrail veya Mısır üzerinden gidilecekse ilgili ülke vizesi gerekiyor)
GUATEMALA
90 gün vizesiz
ARJANTİN
90 gün vizesiz
ARNAVUTLUK
90 gün vizesiz
BAHREYN
30 gün vizesiz
BAHAMALAR
240 gün vizesiz
BARBADOS
180 gün vizesiz
BREZİLYA
90 gün vizesiz
BOTSVANA
90 gün vizesiz
BRİTANYA VİRJİN ADALARI
30 gün vizesiz
GÜNEY AFRİKA
30 gün vizesiz
GÜNEY KORE
90 gün vizesiz
HONDURAS
90 gün vizesiz
DOMİNİKA
21 gün vizesiz
DOMİNİK CUMHURİYETİ
30 gün vizesiz (Turist kartı alınması gerekiyor)
Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.
IRAK
10 gün vizesiz
İRAN
90 gün vizesiz
FAS
90 gün vizesiz
FİJİ
90 gün vizesiz
FİLDİŞİ SAHİLİ
90 gün vizesiz
EKVADOR
90 gün vizesiz
EL SALVADOR
90 gün vizesiz
ENDONEZYA
30 gün vizesiz
HAİTİ
90 gün vizesiz
HONG KONG
90 gün vizesiz
JAPONYA
90 gün vizesiz
JAMAİKA
90 gün vizesiz
KAMBOÇYA
30 gün vizesiz
KARADAĞ
90 gün vizesiz
KATAR
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
KAZAKİSTAN
30 gün vizesiz
KENYA
90 gün vizesiz
KIRGIZİSTAN
30 gün vizesiz
KİRİBATİ
30 gün vizesiz
KOLOMBİYA
90 gün vizesiz
KOSOVA
90 gün vizesiz
KOMOR ADALARI
90 gün vizesiz
KUVEYT
90 gün vizesiz
KOSTA RİKA
30 gün vizesiz
KUZEY MAKEDONYA
90 gün vizesiz
LAOS
30 gün vizesiz
LÜBNAN
90 gün vizesiz
MADAGASKAR
30 gün vizesiz
MAKAO
90 gün vizesiz
MALEZYA
90 gün vizesiz
MALDİVLER
30 gün vizesiz
MEKSİKA
180 gün vizesiz
MAURİTİUS
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
MOĞOLİSTAN
30 gün vizesiz
NİKARAGUA
90 gün vizesiz
NEPAL
90 gün vizesiz
NİUE
30 gün vizesiz
UMMAN
1 ay vizesiz
PALAU
30 gün vizesiz
PANAMA
180 gün vizesiz
PERU
183 gün vizesiz
PAPUA YENİ GİNE
60 gün vizesiz
ŞİLİ
90 gün vizesiz
PARAGUAY
90 gün vizesiz