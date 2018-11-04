Vizesi uzatılmayan Avustralyalı rahibe Filipinler'den ayrıldı

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nun uyuşturucu ile mücadele politikasını "barbarlık" olarak nitelendiren ve hükümet karşıtı gösterilerde yer alan Avustralyalı rahibe Patricia Anne Fox, vizesinin sona ermesi ve uzatılmaması üzerine ülkeden ayrıldı.

Ülkeden ayrılmadan önce havalimanında basına açıklama yapan Fox, "Filipinler'de uzun yıllar insan hakları ve fakir insanlar için faaliyetlerde bulundum. İzin verildiği taktirde buraya tekrar dönmek isterim." diye konuştu.

Filipinler Göçmenlik Bürosu tarafından temmuz ayında kara listeye alınan Fox'un kalıcı oturum izni turist vizesine çevrilmişti.

Uzatma talebi de kabul edilmeyen Fox'un vizesi bugün sona eriyordu.