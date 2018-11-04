Vizesi uzatılmayan Avustralyalı rahibe Filipinler'den ayrıldı
Filipinler'de hükümet karşıtı gösterilere katılan ve beyanlarda bulunan Avustralyalı rahibe Patricia Anne Fox'un, vizesinin uzatılmaması üzerine ülkesine döndüğü öğrenildi.04 Kasım 2018 Pazar 00:47
Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nun uyuşturucu ile mücadele politikasını "barbarlık" olarak nitelendiren ve hükümet karşıtı gösterilerde yer alan Avustralyalı rahibe Patricia Anne Fox, vizesinin sona ermesi ve uzatılmaması üzerine ülkeden ayrıldı.
Ülkeden ayrılmadan önce havalimanında basına açıklama yapan Fox, "Filipinler'de uzun yıllar insan hakları ve fakir insanlar için faaliyetlerde bulundum. İzin verildiği taktirde buraya tekrar dönmek isterim." diye konuştu.
Filipinler Göçmenlik Bürosu tarafından temmuz ayında kara listeye alınan Fox'un kalıcı oturum izni turist vizesine çevrilmişti.
Uzatma talebi de kabul edilmeyen Fox'un vizesi bugün sona eriyordu.
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