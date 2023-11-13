‘’Vizeniz onaylanmadı’’ Avrupa girilmez bir kale mi oldu?

SERDAR KILIÇ İSTANBUL

2020 yılında başlayan pandemi ve göçmen krizi ile birlikte Avrupa’dan vize alma sorunu gittikçe büyüyor. Son dönemde yapılan araştırmalar ise Avrupa’nın Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi kısıtlaması gündemde. Bağımsız araştırmalara göre; Vatandaşların, Ankara, Edirne, İstanbul ve İzmir konsolosluklarına yaptıkları 120 bin 876 vize başvurusunun yüzde 39,7'si veya 48 bin 40'ı Alman makamları tarafından reddedildi. Böylece Almanya, Türkiye'den en çok vize başvurusunu reddeden ülke oldu.

Ancak Almanya bunu reddediyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 40 bin daha fazla Schengen vizesi verildiğini iddia ediyor.

Türk vatandaşlarının en çok vize başvurusu yaptığı ve dolayısıyla en çok başvurunun reddedildiği diğer ülkeler Yunanistan, Fransa ve Hollanda olarak sıralandı. Yunanistan Türk vatandaşları tarafından en çok vize başvurusu alan ikinci ülke olurken 164 bin 829 başvurudan 15 bin 913'ünü ‘Ret’ cevabı ile sonlandı.

Durum öyle bir hal aldı ki Ukrayna savaşı nedeni ile ‘’düşman’’ ilan edilen Rusya’dan bile daha fazla Türk vatandaşlarının ‘ret’ aldığını gösteriyor. Avrupa Birliği ise Türkiye’ye kısıtlama uygulamadığını iddia ediyor. Avrupa Birliği, Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, vize konusunda yaşanan sorunu çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “AB'nin Türkiye'ye karşı vizeleri engellemek gibi bir politikası yok” açıklaması istatistikler ile yan yana getirildiği zaman reel bir söylem olarak görülmüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyasi ve ekonomi tutumu vize verdirmiyor

Avrupa’nın Vize kısıtlamasının en büyük nedeni Türkiye’deki siyaset. Son seçimlerin Cumhur İttifakı tarafından kazanılmasının ardından tüm odağını muhalefete veren Avrupa, bu yolla Türkiye’de özellikle genç jenerasyonun serbest seyahat hakkını elinden almak istiyor. Ayrıca hükümeti ‘yaptırımlara maruz kalan’ ‘despot’ yönetim olarak göstermeyi amaçlıyor.

Estonya, İsviçre ve Finlandiya gibi kuzey Avrupa ülkeleri de vize sorununun ‘belgelerin güvensiz’ olmasına bağlıyor. Belgeler vize başvurusunda bulunurken sunulan seyahatin amacını kanıtlayan dosyalar olarak biliniyor.

Bir diğer neden ise ekonomik bunalım. Avrupa Birliği, Türkiye’de enflasyonun yükselmesi ile Avrupa’ya gelecek gençlerin ülkelerinde kalacağına ve zaten mülteciler ile yaşadığı sosyolojik sorunlarını daha da büyülteceğine inanıyor. Fakat, Okul vizeleri, iş ve konferans için alınmak istenen vizelere de ‘ret’ gelmesi bu durumun ne kadar samimi olduğunu sorgulatıyor.

Avrupa'ya karşılıksız 26 milyon euro verdik

Türkiye’deki seyahat acenteleri ise Avrupa turlarında büyük bir gerileme yaşandığını belirterek yüksek vize ücretlerine dikkat çekiyor. Bir acente çalışanı ‘’Normalde vize başvuru ücreti 80 Euro olmasına rağmen ‘VIP müracaat’ sistemi üzerinden vize başvuruları için 300 Euro'dan başlayan ve çok daha yüksek seviyelere çıkan rakamlar talep ediyorlar. Vize sürecini hızlandırmak veya randevu bulabilmek adına talep edilen bu fahiş rakamlar, vizenin reddedilmesi halinde iade de edilmiyor.’’ İfadeleri kullanıyor.

İstatistiklere göre de 2020 yılında Türk vatandaşlarının yaptığı vize başvurularının reddedilme oranı 13,78 iken bu 2021 yılında yüzde 19'a çıkmış durumda. Yine aynı sitenin hesaplamasına göre, son beş yılda reddedilen vize başvuruları nedeniyle Türk vatandaşlarının yaptıkları harcamalar nedeniyle kaybettiği miktar ise toplam 26 milyon euroya ulaşmış durumda.

Vize almak için önemli olan hususlar;

1- Evrak hazırlama işini ciddiye alın

2- Banka hesap özetiniz sağlam olmalı

3- Eski Pasaportlarınızı sunun

4- Seyahat arkadaşlarınızın Schengen vize fotokopilerini sunun

5- Mülakatta sakin olun

6- Seyahat sağlık sigortası, otel ve uçak rezervasyonlarınızı mutlaka yaptırın

Son dönemde en çok vize onayı veren ülkeler ise Macaristan ve Yunanistan olarak dikkat çekiyor. Aktarmalı yolculuk yapmak istemiyorsanız bile bu ülkelerden diğer avrupa ülkelerine göre daha rahat vize alınabiliyor.

Ancak bazı turizm şirketleri Avrupa yerine, Türkiye’ye vize uygulamayan Asya ve Güney Amerika ülkelerinin gezilmesi çağrısında bulunuyor.