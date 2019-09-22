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Vize ve finaller ne zaman başlar? Üniversite yarıyıl tatili ne zaman 2020

Üniversite yarıyıl tatili ne zaman 2020. Üniversitede okuyacak öğrenciler 23 Eylül’de ders başı yapacak. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalacak öğrenciler kalacakları KYK yurtlarınayerleşti. Üniversitede okuyacak öğrenciler üniversite vizeler ne zaman başlıyor, üniversite yarıyıl tatili ne zaman 2020, üniversite yarıyıl tatili ne zaman 2020? sorusunu sormaya başladı.

22 Eylül 2019 Pazar 18:57
Vize ve finaller ne zaman başlar? Üniversite yarıyıl tatili ne zaman 2020

Üniversite yarıyıl tatili ne zaman 2020. Üniversitede okuyacak öğrenciler 23 Eylül’de ders başı yapacak. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalacak öğrenciler kalacakları KYK yurtlarına  yerleşti. Üniversitede okuyacak öğrenciler üniversite vizeler ne zaman başlıyor, üniversite yarıyıl tatili ne zaman 2020, üniversite yarıyıl tatili ne zaman 2020? sorusunu sormaya başladı.

Üniversite vizeler ne zaman başlar 2019 2020

Her üniversitenin vize ve final tarihleri farklı olur. Vizeler eğitim açıldıktan sonra çok geçmeden başlar. Ne zaman vizelerin geldiğini anlamazsın bile. Finaller de yarıyılın bitmesinden 2 hafta önce başlar. 

Trakya Üniversitesi akademik takvim (2019-2020)

Trakya Üniversitesinde ara tatil 27.01.2020 - 31.01.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 18:57
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