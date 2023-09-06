Vize kolaylığında artık adım atılmalı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin'de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı IFA 2023'e katılıp Türk iş insanlarının istek ve şikâyetlerini dinledi. İş insanları, büyükelçiye fuar için vize alma konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını aktardı. Büyükelçi Şen, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri hatırlatıp, vize muafiyeti konusunda artık adım atılması gerektiğini söyledi.

GÜMRÜK BİRLİĞİNİ HATIRLATTI

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'nin katılım müzakereleri yürüten aday ülke olduğunu belirten Şen, "Türkiye ile AB arasında uzun yıllardır Gümrük Birliği var. Bu birlik ve AB müktesebatından kaynaklanan belirli haklar bulunuyor. Bunların içerisinde daha önce AB ile başlattığımız ve son aşamasına kadar geldiğimiz vize muafiyeti diyaloğu süreci de var" diye konuştu.

BİR PROGRAMA BAĞLANMALI

Şen, "Biz hem AB'nin hem de Almanya'nın Türkiye ile vize konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Bir an önce vize muafiyetinin hedeflenip, bir programa bağlanıp hemen sağlanmasını, özellikle ve öncelikle iş insanlarımıza, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize vize kolaylığının bir an önce yürürlüğe konmasını bekliyoruz" dedi. BERLİN

RANDEVU ALAMAMALARI BİZİ ÜZDÜ

Türkiye'nin AB ve özellikle Almanya'nın en önemli ticari partnerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Büyükelçi, "Bu kadar yoğun ilişkiler göz önüne alındığında insanımızın daha fazla imkân sahibi olması lazım. Firma temsilcilerinin fuara başvurmalarına ve ücretini ödemelerine rağmen vize alamamaları, hatta başvuru randevusu alamamaları bizi çok üzdü" dedi.



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