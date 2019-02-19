Türkiye ile Moldova arasında uygulanan vize uygulaması son dakika olarak kaldırıldı. Artık Moldova’ya kimlikle seyahat edilebilinecek. Peki, vizesiz ülkeler listesi, vizesiz ülkeler avrupa, vize istemeyen ülkeler 2019, Türkiye'nin vizesiz gidebildiği ülkeler listesi.

Kişinev Büyükelçisi Gürol Büyükelçi Sökmensüer, Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Sökmensüer, iki ülke arasında imzalanan ve 19 Şubat 2019 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacak anlaşmaya göre, vatandaşların yeni tip çipli kimliklerle Moldova'da her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz kalabileceğine işaret etti. Dünyada birçok ülkede vize uygulaması varken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 9 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte tatilinizde gidebileceğiniz birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip 113 vizesiz ülke.

Türkiye'ye vize istemeyen ülkeler hangileri?

Moldova

Andorra

Antigua ve Barbuda

Arjantin

Arnavutluk

Azerbaycan

Bahamalar

Bahreyn

Barbados

Belarus

Belize

Bhutan

Birleşik Arap Emirlikleri

Bolivya

Bosna-Hersek

Botsvana

Brezilya

Britanya Virjin Adaları

Brunei

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)

Cibuti

Cook Adaları

Doğu Timor

Dominika

Ekvador

El Salvador

Endonezya

Ermenistan

Fas

Fiji

Fildişi Sahili

Filipinler

Filistin

Guatemala

Güney Afrika

Güney Kore

Gürcistan

Haiti

Honduras

Hong Kong

Irak

İran

Jamaika

Japonya

Kamboçya

Karadağ

Katar

Kazakistan

Kenya

Kırgızistan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kolombiya

Kosova

Komor Adaları

Kosta Rika

Kuveyt

Lübnan

Madagaskar

Makau

Maldivler

Malezya

Mauritius

Meksika

Moğolistan

Monaco

Mozambik

Myanmar (Burma)

Nepal

Nikaragua

Niue

Özbekistan

Palau

Panama

Paraguay

Peru

Ruanda

Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları

Saint Lucia

Saint Vincent ve Grenadinler

Samoa

San Marino

Sao Tome ve Principe

Senegal

Seyşeller

Sırbistan

Singapur

Solomon Adaları

Sri Lanka

Sudan

Svaziland

Şili

Tacikistan

Tanzanya

Tayland

Tayvan

Togo

Tonga

Tunus

Tuvalu

Uganda

Ukrayna

Umman

Uruguay

Ürdün

Vanuatu

Vatikan

Venezuela

Zambiya

Zimbabve