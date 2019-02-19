Vize istemeyen ülkeler 2019 | Türkiye'nin vizesiz gidebildiği ülkeler listesi
Türkiye ile Moldova arasında uygulanan vize uygulaması son dakika olarak kaldırıldı. Artık Moldova’ya kimlikle seyahat edilebilinecek. Peki, vizesiz ülkeler listesi, vizesiz ülkeler avrupa, vize istemeyen ülkeler 2019, Türkiye'nin vizesiz gidebildiği ülkeler listesi.19 Şubat 2019 Salı 12:29
Türkiye ile Moldova arasında uygulanan vize uygulaması son dakika olarak kaldırıldı. Artık Moldova’ya kimlikle seyahat edilebilinecek. Peki, vizesiz ülkeler listesi, vizesiz ülkeler avrupa, vize istemeyen ülkeler 2019, Türkiye'nin vizesiz gidebildiği ülkeler listesi.
Kişinev Büyükelçisi Gürol Büyükelçi Sökmensüer, Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Sökmensüer, iki ülke arasında imzalanan ve 19 Şubat 2019 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacak anlaşmaya göre, vatandaşların yeni tip çipli kimliklerle Moldova'da her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz kalabileceğine işaret etti. Dünyada birçok ülkede vize uygulaması varken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 9 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte tatilinizde gidebileceğiniz birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip 113 vizesiz ülke.
Türkiye'ye vize istemeyen ülkeler hangileri?
Moldova
Andorra
Antigua ve Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Azerbaycan
Bahamalar
Bahreyn
Barbados
Belarus
Belize
Bhutan
Birleşik Arap Emirlikleri
Bolivya
Bosna-Hersek
Botsvana
Brezilya
Britanya Virjin Adaları
Brunei
Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)
Cibuti
Cook Adaları
Doğu Timor
Dominika
Ekvador
El Salvador
Endonezya
Ermenistan
Fas
Fiji
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kore
Gürcistan
Haiti
Honduras
Hong Kong
Irak
İran
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kırgızistan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kolombiya
Kosova
Komor Adaları
Kosta Rika
Kuveyt
Lübnan
Madagaskar
Makau
Maldivler
Malezya
Mauritius
Meksika
Moğolistan
Monaco
Mozambik
Myanmar (Burma)
Nepal
Nikaragua
Niue
Özbekistan
Palau
Panama
Paraguay
Peru
Ruanda
Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları
Saint Lucia
Saint Vincent ve Grenadinler
Samoa
San Marino
Sao Tome ve Principe
Senegal
Seyşeller
Sırbistan
Singapur
Solomon Adaları
Sri Lanka
Sudan
Svaziland
Şili
Tacikistan
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Togo
Tonga
Tunus
Tuvalu
Uganda
Ukrayna
Umman
Uruguay
Ürdün
Vanuatu
Vatikan
Venezuela
Zambiya
Zimbabve
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