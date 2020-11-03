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Dünya Viyana'daki saldırı sonrası Türklere uyarı! "Evinizden çıkmayın"
Dünya

Viyana'daki saldırı sonrası Türklere uyarı! "Evinizden çıkmayın"

Terör saldırısının ardından açıklamalarda bulunan Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Viyana'daki tüm vatandaşlara evlerinden çıkmamalarını, bulundukları yerden ayrılmamalarını rica ediyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 08:17:00 -
Viyana'daki saldırı sonrası Türklere uyarı! "Evinizden çıkmayın"

Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen saldırıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un açıklamaları şu şekilde:

"Viyana'daki tüm vatandaşlara evlerinden çıkmamalarını, bulundukları yerden ayrılmamalarını rica ediyorum. Kanlı ve zor bir gece geçiriliyor. Terör grubunun saldırıları söz konusu. Masum insanlara da saldırıyorlar. Tehlike henüz geçmiş değil. Uzun namlulu silahlarla sokaklada teröristler geziyor. Kalabalıklar. Viyana'daki polislerin tüm teröristleri bir an önce etkisiz hale getirmesini umuyoruz. İlk kınama mesajının Türkiye'den gelmesi anlamlı."

Viyana'da terör saldırısı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da henüz belirlenemeyen bir nedenle düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi ölü olarak ele geçirildi.

Saldırının dini ibadethanelerinde bulunduğu turistik bir noktada gerçekleştirildiği belirtildi.

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