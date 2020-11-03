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Gündem Viyana'da neler oluyor? TRT Deutsch Muhabiri Ramazan Aktaş’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Viyana'da neler oluyor? TRT Deutsch Muhabiri Ramazan Aktaş’tan canlı yayında flaş açıklamalar

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece 4 kişinin öldüğü,17 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardında yatan gerçekler nedir? TRT Deutsch Avusturya Muhabiri Ramazan Aktaş, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Viyana’da yaşananların arka planını anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:58:00 -
Viyana'da neler oluyor? TRT Deutsch Muhabiri Ramazan Aktaş’tan canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Aşırı sağ ve ırkçılığın yükseldiği Avusturya’da yaşanan terör saldırısının arka planı ‘Ülke Gündemi” programında konuşuluyor.

Avusturya’da yaşayan TRT Deutsch Muhabiri Ramazan Aktaş, ülkede artan ırkçılık ve saldırının arka planına ilişkin gerçekleri canlı yayında anlatıyor. 

Canlı Yayını İzlemek İçin:

 

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