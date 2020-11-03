Viyana'da neler oluyor? TRT Deutsch Muhabiri Ramazan Aktaş’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece 4 kişinin öldüğü,17 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardında yatan gerçekler nedir? TRT Deutsch Avusturya Muhabiri Ramazan Aktaş, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Viyana’da yaşananların arka planını anlatıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Aşırı sağ ve ırkçılığın yükseldiği Avusturya’da yaşanan terör saldırısının arka planı ‘Ülke Gündemi” programında konuşuluyor.
Avusturya’da yaşayan TRT Deutsch Muhabiri Ramazan Aktaş, ülkede artan ırkçılık ve saldırının arka planına ilişkin gerçekleri canlı yayında anlatıyor.
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