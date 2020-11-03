2 Kasım Pazartesi akşam saatlerinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da terör saldırısı yaşandı Yapılan açıklamada terör saldırısında iki kişinin öldüğü duyuruldu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, Avusturya Haber Ajansına (APA) yaptığı açıklamada, saldırıda iki kişinin öldüğünü söyledi. Sörös, çatışma esnasında bir sivilin yanı sıra saldırganlardan birinin öldüğünü ifade etti. Öte yandan Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Viyana'da ne oldu? | Avusturya terör olayı

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, düzenlendiği basın toplantısında terör saldırısına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Nehammer, Avusturya tarihinin zor günlerinden birinin yaşandığını vurgulayarak, "Ne yazık ki çok sayıda yaralı ve ölümüz var. Özel birimlerimizin özverili mücadelesi sonucunda bir saldırgan etkisiz hale getirildi. Şu anki son bilgilere göre bir saldırgan da kaçak durumunda." şeklinde konuştu.

Vatandaşların çok zorunlu olmadığı müddetçe evlerinden çıkmaması uyarısını yineleyen Nehammer, saldırının yaşandığı birinci Viyana'dan uzak durulması gerektiğini belirterek, çocukların okullara gönderilmemesi çağrısında bulundu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başkent Viyana'da meydana gelen saldırıya ilişkin, "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor." ifadesini kullandı.

Kurz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin zor saatler yaşadığını belirterek, bu zaman zarfında emniyet güçlerinin gösterdiği çaba için teşekkür etti.

Başbakan Kurz, saldırıya ilişkin "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor." görüşünü paylaştı.

Polisin saldırganlardan birini etkisiz hale getirdiğini vurgulayan Kurz, teröre karşı mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Kurz, uluslararası toplumdan gelen dayanışma mesajlarına teşekkür ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Viyana'da kimliği belirsiz kişiler ve emniyet güçleri arasında yaşanan çatışmada iki kişinin öldüğünü, çok sayıdaki saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Şu an açık bir terör saldırısı altındayız." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Nehammer, şehrin turistik bölgesi birinci Viyana’da polis ve saldırganlar arasında çıkan çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamada detay paylaşmazken, "Şu an açık bir terör saldırısı altındayız." şeklinde konuştu.

Öte yandan kamu yayıncı kuruluşu ORF’in İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, olayda ilk belirlemelere göre bir polisin ağır yaralandığı, saldırganlardan birinin öldürüldüğü bir diğerinin ise yakalandığı bildirildi.

Bu arada Viyana Ambulans Birimi Sözcüsü Daniel Melcher, Avusturya Haber Ajansı APA'ya yaptığı açıklamada, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu, henüz bir net bir tespitin yapılamadığını duyurdu.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, metro gibi toplu taşıma araçları hizmet vermiyor.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, henüz durum polis tarafından kontrol altına alınamadı, kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.