Viyana 2 Türk’ü konuşuyor! Saldırıdan detaylar

Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu. Polisten yapılan açıklamada, silahlı saldırganlardan birinin gözaltına alındığı, diğerinin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyanada düzenlenen silahlı saldırının terör eylemi olduğunu açıkladı. Avusturya medyası, bazı restoranlardaki vatandaşların rehin alındığını duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada görüntüleri yayılan saldırıdaki Türkler, Hürriyet.com.tr'ye konuştu. Yozgat Sarıkayalı Avusturya vatandaşı Mikail Özen şunları anlattı: O görüntülerde ‘Siper al’ diye bağıran benim.

"Film çevriliyor sandık"

Viyana’da yaşıyoruz. Olay yeri Viyana’nın en işlek caddesi. Biz oraya gezmeye geldik, arabamızı park edecektik. Bir gün sonra da virüs salgınından dolayı bir aylık yasak başlayacaktı. Tam arabadan inerken silah sesleri duyduk. Biz film falan çevriliyor sandık.

Viyana 2 Türk’ü konuşuyor

Yukarı doğru baktık, adamlarla 5-6 metre mesafede karşı karşıya kaldık. Ateş etmeye başladılar. Arkadaşım baldırından yaralandı. Recep Tayyip Gültekin arkadaşımın adı… Arabaya bindirdim onu hemen. İlerde polis karakolu var. Hemen o karakola geçtik. Polislere anlattık. Teröristleri anlattık. Beyaz kefen gibi bir şey giymişlerdi. Ellerinde uzun namlulu silah vardı.

Yaşanan olayın ardından Viyana’nın sosyal medyada başta olmak üzere 2 Türk’ü konuştuğu belirtildi.