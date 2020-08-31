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Aktüel "Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması" çevrim içi başlıyor
Aktüel

"Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması" çevrim içi başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:02:07 -
"Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması" çevrim içi başlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali'nin, dünyadan müzik profesyonellerinin Türkiye güncel müzik sahnesini tanımalarına ve iş birliği geliştirmelerine fırsat tanıyan uluslararası tanıtım ve iletişim etkinliği "Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması", 7-9 Eylül'de çevrim içi gerçekleştirilecek.

İKSV tarafından 23 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Caz Festivali 2-14 Eylül'de sevenleriyle buluşacak.

Festival kapsamında dördüncü kez hayata geçecek "Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması" bu yıl 7-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye ve yurt dışından uluslararası etkinlik yöneticileri ve müzik profesyonellerinin çevrim içi takip edeceği "Vitrin" konserlerine paralel olarak Türkiye güncel müzik sahnesi üzerine gerçekleşecek paneller, İKSV YouTube kanalında canlı izlenebilecek.

27. İstanbul Caz Festivali Vitrin panelleri kapsamında "Çevrimiçinde Deplasmandayım - Müzik İçin Dijital Gelir Modelleri" ve "Bu Değirmenin Suyu Nereden Gelecek: Yeni Dönemde Müzisyenler, Etkinlikler ve Sponsorlar" başlıklı konuşmalar gerçekleşecek.

Konser programında ise BaBa ZuLa, Make Mama Proud, Ayyuka, Pitohui, Yasak Helva, Islandman, Tuğçe Şenoğul, Guguou grupları çevrim içi sahne alacak.

Yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Vitrin kapsamında, üç günde gerçekleştirilecek sekiz konseri, festival izleyicisiyle beraber dünyanın önde gelen festival ve etkinliklerinin yöneticileri de çevrim içi takip edecek.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 27. İstanbul Caz Festivali, 2-14 Eylül tarihleri arasında Türkiye'den yıldız isimlerden yeni keşiflere birçok sanatçıyı İstanbul'un en sevilen açık hava mekanlarında, 20 Eylül'den itibaren ise online.iksv.org/caz adresinde ağırlayacak.




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