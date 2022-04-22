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Spor Vitor Pereira'nın sır gibi sakladığı listeyi hacker'lar ele geçirip paylaştı
Spor

Vitor Pereira'nın sır gibi sakladığı listeyi hacker'lar ele geçirip paylaştı

Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştıran teknik direktör Vitor Pereira'nın siber saldırıya uğradığı iddia edildi. Hackerlar tarafından ele geçirildiği öne sürülen transfer listesi belgelerinde Fenerbahçe'den Osayi Samuel ve Beşiktaş'tan Rosier'in isimlerinin yer alması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 01:08:00 - 2022-04-22 01:28:10
Vitor Pereira'nın sır gibi sakladığı listeyi hacker'lar ele geçirip paylaştı

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Brezilya ekibi Corinthians'ın başına geçen teknik direktör Vitor Pereira, hackerların hedefi oldu. Transfer listesi ele geçirilen deneyimli hocanın takımına kazandırmak istediği futbolcular dikkat çekti.

Süper Lig'in yıldızları listede

Vitor Pereira'nın transfer listesine ait olduğu iddia edilen görüntü kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı. Listede Fenerbahçe'den Bright Osayi Samuel ile Beşiktaş'tan Valentin Rosier'in isimlerinin olması dikkat çekti.

 

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