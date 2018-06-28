Vitor Pereira'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro'luk teklif
Fenerbahçe'den tatsız ayrılan ve Çin ekibi Shanghai SIPG in başına geçen Vitor Pereria, sarı lacivertlilerin yıldız ismini istiyor.28 Haziran 2018 Perşembe 11:28
Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı transfer etmek istiyor.
Çin ekibi Josef için sarı-lacivertli kulübe 15 milyon avro bonservis bedeli teklif etti.
Ancak bu cazip öneri Çin'e gitmek istemeyen Josef'ten geri döndü. Brezilyalı isim kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
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