Vitor Pereira için Flamengo iddiası!

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe 16. hafta sonunda lider Trabzonspor 'un 12 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde eleştirilerin odağı olan Portekizli hoca Vitor Pereira'nın da geleceği tartışılmaya başlandı.

Brezilya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe’de rahat bir çalışma ortamı bulamadığı için ayrılmak isteyen Pereira, Flamengo Asbaşkanı Marcos Braz’la görüştü. Portekizli Teknik Adam, Flamengo Asbaşkanı Braz ile yaptığı görüşmede Türkiye’den ayrılıp Flamengo'da çalışmak istediğini, Avrupa ve Asya’dan sonra Güney Amerika’da da şampiyonluk yaşamaya hazır olduğunu söylediği iddia edildi. Haberde ayrıca Pereira'nın Flamengo'dan aralık ayı sonuna kadar izin istediği ve Fenerbahçe'nin kendisini bırakmak istemediği ifadeleri yer aldı.

Son olarak geçen yıl Brezilya'da şampiyonluk yaşayan Flamengo'nun kadrosunda; David Luiz, Filipe Luis, Maurucio Isla ve Gabriel Barboso gibi yıldız isimler bulunuyor.