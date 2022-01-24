Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı teknik direktör Vitor Pereira’nın hangi takımla anlaştığı merak ediliyor.

Vitor Pereira hangi takımla anlaştı?

Fenerbahçe'nin sergilediği inişli çıkışlı performansın ardından sarı-lacivertli kulüpten ayrılan Vitor Pereira'nın hangi takımla anlaştığı merak konusu. İsmi Brezilya ve İngiliz ekipleriyle anılan Vitor Pereira'nın rotası belli oldu.

Portekiz basını Benitez ile yollarını ayıran Everton'ın Vitor Pereira ile anlaşmak üzere olduğunu ileri sürdü. Vitor Pereira'nın birkaç gün içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayacağı gelen haberler arasında.

İngiltere Premier Lig ekibi Everton bu sezon çıktığı 20 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 19 puan topladı. Everton lige 16.sırada yer alıyor.