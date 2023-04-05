Vitor Hugo'nun acı günü

2020 yılında Palmeiras'tan Trabzonspor'a transfer olan Vitor Hugo, geçtiğimiz günlerde ülkesine dönmüştü.

Hastanede tedavi gören annesinin daha fazla yanında olmak için ülkesine transfer olan 31 yaşındaki oyuncu vefat haberiyle sarsıldı. Tedavi gören annesi yaşamını yitirdi.

Trabzonspor da ölüm haberi sonrası bir açıklama yaptı. Kulüpten yayınlanan mesaj şu şekilde:

Eski futbolcumuz Vitor Hugo’nun değerli annesinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Hugo ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz.