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Vitamin testi aç karnına mı yapılır? Vitamin kan tahlili D B12

D vitamini eksikliğinden çoğu hastalar şikayetçidir. D vitamini tahlili aç karnına mı yapılır? sorusu vitamin eksikliği yaşayanlar tarafından sıkça sorgulanmakta. D vitamin eksikliği kanserler, romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar, nöropsikiatrik hastalıklar, koroner kalp hastalıkları, otoimmün hastalıklar ve hipertansiyon gibi çok sayıda hastalığın sebebi olarak gösterilebilir. Peki B12 veya folat testi nedir, nasıl yapılır?Vitamin tahlili aç karnına mı yapılır?

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:33
Vitamin testi aç karnına mı yapılır? Vitamin kan tahlili D B12

D vitamini eksikliğinden çoğu hastalar şikayetçidir. D vitamini tahlili aç karnına mı yapılır? sorusu vitamin eksikliği yaşayanlar tarafından sıkça sorgulanmakta. D vitamin eksikliği kanserler, romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar, nöropsikiatrik hastalıklar, koroner kalp hastalıkları, otoimmün hastalıklar ve hipertansiyon gibi çok sayıda hastalığın sebebi olarak gösterilebilir. Peki B12 veya folat testi nedir, nasıl yapılır?  Vitamin tahlili aç karnına mı yapılır? 

Güneş alan ülkede insanların yaklaşık yarısından fazlasında D vitamini eksikliği görüldüğünü vurgulayan uzmanlar, D3 vitamini eksikliği olanlara balık yağında, sardalya, uskumru, somon, ton balığı, yumurta sarısı, tereyağı ve karaciğerde, bitkilerden ise maydanoz ve ısırgan otu yemeleri tavsiye edilmekte. d vitamini tahlili aç karnına mı yapılır? sorusuna uzamanlar kan alınmadan önce 6-8 saat aç kalınmalı tavsiyesinde bulunmakta.

D vitamini eksikliği kimlerde görülür?

D vitamini eksikliği en çok hamileler, emziren kadınlar, 70 yaşından büyükler, esmer tenliler, şişmanlar, güneşlenirken cilt koruyucu krem kullananlar, güneşlenme imkanı bulunmayanlar, beslenme bozukluğu olanlar, bağırsakta emilim bozukluğu olanlar, böbrek ve karaciğer yetersizliği olanlar, zayıflama ilacı kullananlar ve AİDS hastalarında sık görülmekte.

B12 veya folat testi nedir, nasıl yapılır?

Anemi veya nöropatininin (sinir hasarı) nedenini saptamaya yardımcı olmak; bazı hastalardaki beslenme durumunu belirlemek veya B12 veya folat eksikliğinin tedavisinin etkinliğini izlemek için test yapılmalıdır.

Ne Zaman B12 ve Folate testi yaptırılmalı?

Büyük kırmızı kan hücrelerine (RBC) rastlandığında; anemi ya da nöropatinin semptomları görüldüğünde; B12 veya folat eksikliği tedavisi yapılacağı zaman bu test istenir. Kanınız alınmadan önce 6-8 saat aç kalmanız istenebilir.

Bu testle kanın sıvı bölümündeki (serum) vitamin B12 ve folate konsantrasyonu ölçülür. Kırmızı kan hücreleri içerisindeki folate miktarı da ölçülebilir. Normal olarak hücre içerisindeki serumdakinden daha yüksek konsatrasyondadır.

B12 nelerde bulunur?

B12 ve folat’ın her ikisi de B kompleks vitaminlerinin bir parçasıdır. Folat yeşil yapraklı sebzelerde, turunçgillerde, kuru fasulye ve bezelyede, karaciğerde ve mayada bulunur. B12 ise hayvan ürünlerinde örneğin kırmızı ette, sütte yumurtada ve kümes hayvanlarında bulunur. 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:33
  1. D vitamini eksikliği kimlerde görülür?
  2. Vitamin tahlili aç karnına mı yapılır?
  3. B12 veya folat testi nedir
  4. B12 veya folat testi ne zaman yapılır
  5. B12 veya folat testi nasıl yapılır
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  15. demir testi aç karnına mı yapılır

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