Vitamin hapları para tuzağı

Bazı bilim adamları, vitamin haplarının inanılanın tersine kanser, kalp krizi ve diğer çok sayıda hastalık riskini hiçbir şekilde azaltmadığını da savunuyor. Prof.Dr. Metin Çapar da gebelik döneminde alınan vitaminlerinin hücre çoğalmasına neden olduğu için kanser riskini arttırdığını söylüyor.

Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Metin Çapar, gebelik döneminde bebek ve annenin daha sağlıklı olması için eksikliği olmadan alınan B12, demir ve folikasit vitaminlerinin hücre çoğalmasına neden olduğu için kanser riskini arttırdığına dikkat çekiyor ve uyarıyor.

Folikasit vitaminin gebelikten 3 ay önce tavsiye edildiğini ve gebelik boyunca bu vitamine devam edildiğini belirten Prof.Dr. Çapar, gebelik sırasında folikasit kullanılmasının çocuklarda beldeki açıklığı önlediğini ancak, gebelik boyunca kullanıldığı taktirde çocuklarda ileriki yaşlarda astıma neden olabileceğini söyledi. Prof.Dr. Çapar, “Yine yüksek dozlarda kullanılırsa kadınlarda meme kanseri riski de oluşturur. Dolayısıyla her hastaya folikasit vermek anne ve çocuk sağlığı açısından uygun değil. Yapılması gereken folikasit geni bozuk olan hamilelere vermektir. Bunun için folikasit vitaminini gebelere gereksiz yere vermemek ve normal gıdalarla beslenmesini sağlamak gerekir” dedi.

KANSER RİSKİ

Demir vitaminin de yine gebelere rutin olarak verildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çapar şunları söyledi:

“Ama aynı problemler demir vitamininde de yaşanmaktadır. Gebelere rutin olarak demir verilmesi doğru değildir. Çünkü hastada demir normal düzeyde ise verilecek demir zarar vermektedir. Meme kanseri riskini de arttırmaktadır. Demir vitaminin aşırı derecede kullanılması meme kanserinin yanında bağırsak, mide ve pankreas kanserini daha belirgin hale getirmektedir. B12 vitaminin de yine kanser riski var. Gereksiz yere B12 vitamini kullanımı kadınlarda yine meme kanseri riskini arttırmaktadır.”

Folikasit, B12 ve demirin hücre çoğalmasına neden olduğunu ve bunun sonucunda da kanser riskini arttırdığını belirten Prof. Dr. Çapar, “Herhangi bir bozukluğu olmayan gebelerde demir, B12 ve folikasit kullanılmamalıdır. Bunların normal gıdalarla beslenilmesi lazım” dedi.

Kanser riski katlanıyor

Vitaminlerle ilgili gebeler üzerinde yapılan bilimsel bir çalışmayı da anlatan Prof.Dr. Çapar, şöyle konuştu: “İngiltere'de 1960 yılından 2002 yılına kadar gebeler işlenmiş ve bu izlenim sırasında yüksek doz folikasit alanlarda 2 kat, sadece gebelik döneminde folikasit alanlarda ise 1,5 kat meme kanseri riski arttığı görülmüştür. Bu çalışma da gereksiz yere folikasit yüklemenin gebelerde ileride meme kanseri riskini de arttırdığını göstermektedir.”

Oxford da aynı kanaatte

Ünlü Oxford Üniversitesi’nin Klinik Deneyler bölümüne mensup bir grup bilim adamı tarafından yapılan araştırmalarda, vitamin haplarının sadece zaman ve para kaybından ibaret olduğu sonucuna varıldığı açıklandı.

Yaklaşık 20 bin kişi üzerinde yapılan ve 5 yıl süren, bu sebeple de konuyla ilgili araştırmaların en kapsamlılarından biri olarak kabul edilen araştırmada, 3 vitamin hapından oluşan kokteylin bir günlük dozunu sürekli kullanan kişilerin kalp krizi ve kanser riskleri meydana getirdi. Bu sonuçlar vitaminlerin bir işe yaramadığını, insanların bunlara para harcayacaklarına, bol bol taze meyve-sebze almalarının daha doğru olacağını kanıtlıyor.