Vitamin fazlalığı hastalıklara yol açıyor

FAZLA A VİTAMİNİ ALINMASI GÖRME BOZUKLUĞUNA SEBEB OLUYOR

A vitamininin gereğinden fazla alınması baş ağrısı ve görme bozukluğuna sebep oluyor. A vitamini havuç, ıspanak, lahana, biber, brokoli, koyu yeşil sebzeler, portakal, mandalina, kayısı gibi meyveler yanı sıra balık yağı, yumurta, süt, karaciğer, tereyağı, peynir gibi hayvansal gıdalarda bol miktarda bulunuyor.

BİLİNÇSİZCE ALINAN VİTAMİNLER FAYDA DEĞİL ZARAR VERİYOR

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Bağcivan, bilinçsiz alınan vitaminlerin faydadan çok zarar verdiğine dikkat çekti.

Vitamin eksikliğinin hastalıklara yol açabileceği gibi vitamin fazlalılığının da hastalıklara yol açtığına değinen Bağcivan, "Fazladan alınmış A vitamini, ciltte koyulaşmaya, pullanmaya, kafa içi basıncının artmasına, şiddetli baş ağrısına, görme sorunlarına neden olabiliyor" şeklinde konuştu.

Vitaminlerin kimyasal özelliklerine göre suda eriyen ve yağda eriyen vitaminler olmak üzere iki gruba ayrıldığını hatırlatan Bağcivan, şunları ifade etti:

VİTAMİN FAZLALIĞINA YOL AÇABİLİYOR

"B ve C vitaminleri suda eriyebildiği için vücut da depo edilmesi söz konusu olmuyor. Bu nedenle eksiklikleri yağda eriyen vitaminlere göre daha sık görülüyor. Fazla tüketilmeleri vücutta birikim yapmadığı için çoğu zaman sorun oluşturmuyor. Yağda eriyen A, D, E, K vitaminleri fazla alındığında vücutta birikiyor ve kontrolsüz kullanıldığı zaman hipervitaminoz denilen vitamin fazlalığına yol açabiliyor."

KALP VE BÖBREK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEBİLİYOR

D vitamini fazla alındığında kalsiyum fazlalığı yanı sıra zehirlenmeye yol açtığını kaydeden Bağcivan, "Artmış D vitamini vücutta fazla kalsiyum emilmesine, ciddi kalsiyum fazlalılığına neden oluyor. Bu da kalp ve böbrek sağlığı açısından ciddi ve önemli sonuçlar doğuruyor. K vitamini ise kanın pıhtılaşmasına yönelik sorunları ortaya çıkarabiliyor." diye konuştu.