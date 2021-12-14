Vitamin eksikliğini yüzümüze bakarak nasıl anlarız?

Bağışıklığı güçlendirmek, hastalıklardan korunmak ve daha dinç hissetmek için vücudun en önemli ihtiyacı vitaminler! Vücudunuzda vitamin eksikliğine bağlı olarak gelişen göstergeleri sıkı takip etmeniz, bu eksikliği hemen kapatmanız için de büyük önem arz ediyor. Peki, vitamin eksikliği yüzümüze bakarak nasıl anlaşılır?

Yüzünüzde görülebilecek en yaygın işaretleri

Diş eti kanamaları

C vitamini eksikliği sıklıkla diş eti kanamalarına ve burun kanamalarına ve şişmiş eklemlere yol açar. Vücudumuz bu vitamini üretmez ve vücutta depolamaz, bu yüzden onu diyetinizle tüketmelisiniz.

Soluk Dudaklar

Soluk dudaklar, Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) tarafından rapor edilen ABD’deki en yaygın beslenme yetersizliği olan demir eksikliğinin yaygın bir semptomudur. Çok sayıda insan vücuttaki demir eksikliğinden dolayı anemi ve yorgunluktan muzdariptir.

Akneler

Akneler, A, E ve B vitamin komplekslerindeki eksiklikler nedeniyle ortaya çıkabilir.Bu konuda rol alan birçok hormonal ve çevresel faktör bulunurken, bu besinlerin yokluğunda akne oluşturma ihtimaliniz artabilir.

Son derece soluk cilt

Cildiniz aşırı derecede solgunsa, vücudunuzda muhtemelen B12 vitamini eksiktir. Bu eksikliğin diğer belirtileri cilt rahatsızlıkları ve yorgunluk şeklinde kendini gösterir. B12 Vitaminibol miktarda hayvansal gıdalarda bulunur ancak B12 vitamini takviyeleri de alabilirsiniz.

Şiş Gözler

Kabarık gözler bazen yetersiz uykuyu gösterir, ancak aynı zamanda iyot düzeylerinin de az olduğunu gösterir. Vücut tarafından kolayca kullanılmadığı için sofra tuzu alımını önlemek veya sınırlamak gerekir. İyot; brom, florin, klor gibi endokrin bozucu maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olur ve tiroidin doğru çalışmasını sağlayarak şişliğin azalmasına yardım eder.

Kuru Saçlar

Saçlarınız kırılgan ve kuru hale geldiyse ve saç derisinde çok fazla kepek varsa, antibiyotik kullanımından kaynaklanan Biotin [7] veya B7 vitamini eksikliği olabilir.

Kuru cilt

Aşırı kuru cilde, kötü bir beslenme planı ve uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaynaklanan besin yetersizliği neden olabilir.

Sarı gözler

Gözlerinizin beyazlarında sarımsı bir renk, sarılık olarak bilinen ve dokulardaki artan bilirubin düzeyleri ile karakterize edilen bir durumdan kaynaklanır.