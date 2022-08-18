Vitamin deposu çorba (Kereviz patates havuç ve mercimek) : Sultan Mahmut çorbası tarifi nasıl yapılır?

Sultan mahmut çorbası

Osmanlı mutfağı yemekleri arasında bulunan sultan mahmut çorbası içerisinde bol bol sebze bulundurmasından dolayı vitamin deposu kış çorbası olarak adlandırılmaktadır. Özellikle bu pandemi sürecinde koronavirüse karşı bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekli! şte tam olarak bu noktada sultan mahmut çorbası imdadınıza yetişiyor ve koronavirüse karşı en etkili bağışıklık güçlendirici çorba olma özelliğini taşıyor.

Vitamin Deposu Çorba (Kereviz Patates Havuç ve Mercimek) Tarifi İçin Malzemeler

1 adet küçük boy kereviz (Yaprağını isterseniz kullanabilirsiniz, kerevizi daha az kullanabilirsiniz)

2 adet havuç

2 adet küçük boy patates

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı mercimek (Sarı kırmızı farketmez)

1 yemek kaşığı tereyağ

2 yemek kaşığı zeytinyağ

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı sebzeli çeşni

1, 5 çay kaşığı tuz

2 litre kadar kaynamış su

Vitamin Deposu Çorba (Kereviz Patates Havuç Ve Mercimek) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bütün malzemeler yemeklik küp halinde doğranır. Uygun tencereye tereyağ ve zeytinyağ kızdırılır. Soğan sarımsak çok az sotelenir. Patates, havuç ve kereviz ilave edilir ve 2-3 dak kavrulur. Güzel kokular gelmeye başladığında tamamdır Mercimek ve kereviz yaprağı da ilave ederek kaynamış su dökülür. Sebzeler yumuşayana kadar pişirilir. Çorba blenderden geçirilir. Tekrardan 1 su bardağı su ilave edebilirsiniz bu patatesin büyüklüğüne ve istediğiniz kıvama göre değişiklik gösterebilir. Bir taşım daha kayanatıktan sonra ocaktan alınır ve servise edilir. Deneyecek olanlara afiyet olsun.



