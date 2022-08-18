  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

28 Şubat artığı Eğitim-İş Kur'an kurslarını hedef aldı! 'Eğitimi gericileştirmede vites arttırdılar'

Benzin ve motorinle ilgili flaş açıklama: Yüzde 6 ve yüzde 5...

Kritik zirve dünya basınında: Erdoğan'ın sayesinde şimdiden çok şey başarıldı

Uzman isim açıkladı! Benzin ve motorinde düşüş devam edecek mi?

Korkunç olay sonrası herkes tedirgin! Evlerini satıp köyü terk etmeye başladılar

Dünya devi duyurdu: Türkiye'den satın alacaklar

Uzman isimden korkutan sözler! Her iki hastadan biri bilmiyor

'Dolar için o tarihlere dikkat' diyen İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faizleri neden düşürdüğünü açıkladı

Meral Akşener'den vatandaşa skandal sözler

Açılışını bizzat Bakan Mustafa Varank yaptı... Yüzde 90'ı ihraç ediliyor
Kadın - Aile Vitamin deposu çorba (Kereviz patates havuç ve mercimek) : Sultan Mahmut çorbası tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Vitamin deposu çorba (Kereviz patates havuç ve mercimek) : Sultan Mahmut çorbası tarifi nasıl yapılır?

Sultan Mahmut çorbası, çorbadan ziyade sulu yemek kıvamında oluyor. Çocuklar veya kereviz sevmeyenler için harika bir tarif...Sultan Mahmut Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-08-18 15:24:00 - 2022-08-18 15:30:26
Vitamin deposu çorba (Kereviz patates havuç ve mercimek) : Sultan Mahmut çorbası tarifi nasıl yapılır?

Sultan mahmut çorbası

Osmanlı mutfağı yemekleri arasında bulunan sultan mahmut çorbası içerisinde bol bol sebze bulundurmasından dolayı vitamin deposu kış çorbası olarak adlandırılmaktadır. Özellikle bu pandemi sürecinde koronavirüse karşı bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekli! şte tam olarak bu noktada sultan mahmut çorbası imdadınıza yetişiyor ve koronavirüse karşı en etkili bağışıklık güçlendirici çorba olma özelliğini taşıyor.

Vitamin Deposu Çorba (Kereviz Patates Havuç ve Mercimek) Tarifi İçin Malzemeler

1 adet küçük boy kereviz (Yaprağını isterseniz kullanabilirsiniz, kerevizi daha az kullanabilirsiniz)
2 adet havuç
2 adet küçük boy patates
1 adet kuru soğan
3 diş sarımsak
Yarım çay bardağı mercimek (Sarı kırmızı farketmez)
1 yemek kaşığı tereyağ
2 yemek kaşığı zeytinyağ
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı sebzeli çeşni
1, 5 çay kaşığı tuz
2 litre kadar kaynamış su

Vitamin Deposu Çorba (Kereviz Patates Havuç Ve Mercimek) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bütün malzemeler yemeklik küp halinde doğranır. Uygun tencereye tereyağ ve zeytinyağ kızdırılır. Soğan sarımsak çok az sotelenir. Patates, havuç ve kereviz ilave edilir ve 2-3 dak kavrulur. Güzel kokular gelmeye başladığında tamamdır Mercimek ve kereviz yaprağı da ilave ederek kaynamış su dökülür. Sebzeler yumuşayana kadar pişirilir. Çorba blenderden geçirilir. Tekrardan 1 su bardağı su ilave edebilirsiniz bu patatesin büyüklüğüne ve istediğiniz kıvama göre değişiklik gösterebilir. Bir taşım daha kayanatıktan sonra ocaktan alınır ve servise edilir. Deneyecek olanlara afiyet olsun.

Tüm tariflerinizde kullanabileceğiniz çikolata sosu tarifi: İpeksi çikolata sosu nasıl yapılır?
Tüm tariflerinizde kullanabileceğiniz çikolata sosu tarifi: İpeksi çikolata sosu nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Tüm tariflerinizde kullanabileceğiniz çikolata sosu tarifi: İpeksi çikolata sosu nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23